Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında artan enflasyona ve gayrimenkul sektöründeki borç problemine ilişkin kaygılarla karışık bir seyir izlendi.

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvillerinin faizlerini, dün dolan 30 günlük hoşgörü süresinde ödeyip ödemediğine dair farklı iddialar ortaya atıldı. Bir tahvil sahibi ve takas kurumu, şirketin vadesi gelen üç dış borç tahvilinden kaynaklanan 148,1 milyon dolarlık faiz borcunu ödediğini doğrularken, farklı kaynaklar ise şirketin temerrüde düştüğünü öne sürdü. Konuyla ilgili şu dakikalara kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Söz konusu belirsizlik sürerken Çin hükümetinin emlak şirketlerinin refinansman kısıtlamalarını gevşettiğini duyurması, pay piyasalarını destekledi. Çin'de üretici fiyatlarının ve ABD'de tüketici fiyatlarının yüksek seviyelerini koruduğuna işaret eden veriler ise risk iştahını sınırlayan temel faktör oldu.

Bu gelişmelerle Evergrande'nin Hong Kong borsasında işlem gören hisselerinde yüzde 5'in üzerinde yükseliş yaşanırken, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 3.533 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.925 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,6 azalışla 7.382 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 29.278 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 artışla 114,1 seviyelerine yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 artışla 25.251 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kayıpla 59.851 puanda seyrediyor.