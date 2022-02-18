Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelen çelişkili açıklamalar piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, yatırımcıların merkez bankalarının sıkı para politikalarını fiyatladığı bir ortamda jeopolitik risklerin gündemden düşmemesi yatırımcı risk iştahını olumsuz etkiledi.

Öte yandan Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı halihazırda uygulanan kısmi olağanüstü hal ile sınır önlemlerinin kademeli hafifletileceği açıklandı. Avrupa Birliği'nin Çin'den ithal edilen çelik bağlantı elemanlarına gümrük tarifeleri uygulayacağının duyurulması da bir başka risk unsuru olarak fiyatlamalara yansıdı.

Makroekonomi veri tarafında ise Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ocakta enflasyon yıllık yüzde 0,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Yüzde 2'lik hedefin gerisinde kalmaya devam eden enflasyon verileri, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) emsallerinden ayrışarak gevşek para politikası duruşunu koruyacağına işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.491 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.745 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 gerileyerek 27.122 puan oldu.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2'lik değer kazancıyla 115,2 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 58,054 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 düşüşle 24.328 puanda seyrediyor.