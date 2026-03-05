Asya Borsaları Orta Doğu Gerilimlerine Rağmen Yükseliyor - Son Dakika
Asya Borsaları Orta Doğu Gerilimlerine Rağmen Yükseliyor

05.03.2026 10:20
Asya borsaları, Hürmüz Boğazı'ndaki iyimserlikle toparlanma gösteriyor. Güney Kore'de büyük artışlar yaşanıyor.

Asya borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlere karşın, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyrederken, bölge endekslerinde toparlanma eğilimi dikkati çekiyor.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleri sürerken pay piyasalarında beklenenden iyi gelen ekonomik veriler, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik iyimser mesajları ve yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle küresel risk iştahında toparlanma görülüyor.

Bu süreçte Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilmeye devam ederken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün, Basra Körfezi'nde petrol sevkiyatının sürmesini amaçlayan bir dizi önlemin hayata geçirileceğini dile getirdi.

Bessent, ihtiyaç duyulması halinde ABD Donanması'nın, petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak üzere aktif görev alacağını aktardı.

Bölge endeksleri kayıplarını kısmen telafi ediyor

Asya tarafında hafta başından beri etkili olan satış baskısı yeni işlem gününde yerini toparlanma eğilimine bıraktı. Sert satışların etkili olduğu piyasalarda, küresel risk iştahındaki toparlanmaların etkisiyle genele yayılan alıcılı seyir öne çıkıyor.

Dün yüzde 12'yi aşan kayıplarla bölgedeki düşüşe öncülük eden Güney Kore'de Kospi endeksi yeni işlem gününde, bu haftadaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek yüzde 9,6 kazançla işlem gördü. Diğer bölge endeksleri de hafta başından bu yana olan kayıplarını kısmen telafi etti.

Güney Kore'deki yükselişe teknoloji hisseleri öncülük ederken, yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 21,6, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 11,6 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 11,3 yükselişle işlem gördü.

Japonya tarafında finans sektöründe yükselişler dikkati çekerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksinde enerji ve taşımacılık, Çin'de Şanghay bileşik endeksinde ise teknoloji ve elektronik hisselerindeki yükseliş endekslerin pozitif seyrinde etkili oldu.

Enerji tedarikine yönelik iyimser mesajlar risk algısını azalttı

Bölge genelinde enerji tedarikine yönelik sorunlar temel gündem maddesi olmaya devam ederken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını gerekirse donanma desteğiyle sağlayabileceğini duyurması bölge ekonomilerinde endişeleri baskıladı.

Ayrıca, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın talep etmeleri halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını açıklaması bölgedeki enerji tedariki endişelerini azalttı.

Bölge basınındaki haber akışına göre Çin'in, şirketlerden rafine yakıt ihracatı için yeni sözleşmeler imzalamayı askıya almalarını ve halihazırda taahhüt edilmiş sevkiyatları iptal etmeye çalışmalarını istediği aktarıldı. Söz konusu haber akışı Çin tarafında enerji talebinin dengelenebileceğine yönelik beklentileri destekledi.

Politik tarafta ise Çin'de danışma meclisi işlevi gören Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) 14. döneminin 4. yıllık genel kurul toplantısının açılışı dün yapıldı. Meclis, yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile aynı günlerde yapıyor.

Ülkede o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılırken, oturumlardan ekonomik gidişata ilişkin gelecek haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,6 yükselişle 5.583,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 55.177 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 4.101 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 25.290 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 kazançla 79.400 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

