Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Asya borsalarında Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de piyasaların kapalı olması nedeniyle yeni yıl tatili devam ediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri sonrasında Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüler, küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlemesine neden oldu. Dolar, önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, Japon yenindeki hareketlerin hızlanması ve müdahale ihtimali haberleri dolar/yen paritesinin düşmesine etki etti. Güney Kore, Japonya ve Hindistan'da endeksler düşüş kaydederken, Hong Kong'da ise artış görüldü.

14.02.2024 09:59
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Asya borsalarında Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yeni yıl tatili nedeniyle Çin'de piyasalar kapalı kalmaya devam ediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlediğini belirtti.

Dün, ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından dolar önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar/yen paritesi yüzde 1 artışla günü 150,8 seviyesinden tamamlayarak yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Son zamanlarda Japon yenindeki hareketlerin hızlandığı ve yetkililerin gerekli görmesi halinde müdahale etmeye hazır olduklarına yönelik haber akışı, dolar/yen paritesinin bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altına düşerek 150,5 seviyesine inmesinde etkili oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,1 azalışla 2.404 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 37.703 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 71.075 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,8 artışla 15.865 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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