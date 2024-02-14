Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Asya borsalarında Hong Kong hariç satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, yeni yıl tatili nedeniyle Çin'de piyasalar kapalı kalmaya devam ediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir izlediğini belirtti.
Dün, ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından dolar önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, dolar/yen paritesi yüzde 1 artışla günü 150,8 seviyesinden tamamlayarak yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Son zamanlarda Japon yenindeki hareketlerin hızlandığı ve yetkililerin gerekli görmesi halinde müdahale etmeye hazır olduklarına yönelik haber akışı, dolar/yen paritesinin bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altına düşerek 150,5 seviyesine inmesinde etkili oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,1 azalışla 2.404 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 37.703 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 71.075 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,8 artışla 15.865 puanda bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray'ı eleyen Kopenhag, Manchester City'ye 3-1 mağlup oldu. Aynı gece oynanan diğer maçta Real Madrid, deplasmanda Leipzıg'i 1-0 yendi.
Sipariş sırasında bekleyen genç kız, arkadan kendisine sinsice sokulan yaşlı adam tarafından defalarca taciz edildi. Taciz edildiğini fark eden genç kız, ani bir hareketle yaşlı adamı boşa düşürdü. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar sonucunda alt geçitler suyla dolarken, Halil Yıldız'ın otomobil içerisinde ölü bulunduğu alt geçitte su seviyesinin 2,5 metre yükseldiği görüldü.
Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik sürüyor. En son motorine gelen 2 lira 56 kuruşluk zammın ardından benzinde de fiyat değişiyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 79 kuruşluk bir zam bekleniyor.
Eski başbakanlardan Binali Yıldırım'ın Erzincan İliç'teki madenle ilgili önlem alınması ve bölgenin riskli olduğunu söyleyenleri "Bilgi kirliliği ve kara propaganda" ile suçladığı konuşmalar ortaya çıktı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması uluslararası kamuoyunun de gündemine oturdu. İngiliz The Guardian gazetesi, okurlarına servis ettiği haberde "Kayıp Türk madenciler siyanürlü heyelan tarafından yutuldu" ifadelerine yer verdi.
Kurucusu olduğu Ahbap derneğiyle yardımlar yapan Haluk Levent, Erzincan İliç'teki faciada bir işçinin göçük altından kendi imkanlarıyla çıktığını ve hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.
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