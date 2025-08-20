Asya Borsaları Temkinli Seyirde - Son Dakika
Asya Borsaları Temkinli Seyirde

20.08.2025 09:50
Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesi Asya borsalarında karışık bir hava hakim, ekonomik veriler takip ediliyor.

Asya borsalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşma öncesinde temkinli bir hava hakimken, bölgede bugün açıklanan makroekonomik veriler piyasaların seyri üzerinde etkili oluyor.

Küresel piyasalarda, Fed Başkanı Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle izlenen karışık seyir, Asya borsalarında da görülürken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra bölgede açıklanan ekonomik veriler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3, 5 yıllık LPR'yi ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit bıraktı.

Japonya'nın ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilerin üzerinde azalarak Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Ülkenin ithalatı ise yüzde 7,5 ile tahminlerin altında gerileme kaydetti. Ülkede dış ticaret bu dönemde 117,5 milyar yen (yaklaşık 796,3 milyon dolar) açık verdi.

Ülkede haziran ayında çekirdek makine siparişleri önceki aya göre yüzde 3 artarken, yıllık bazda da yüzde 7,6 yükselerek beklentileri aştı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, 5 yıl aranın ardından iki ülke arasındaki direkt uçuşların ve sınır ticaretinin yeniden açılması konusunda uzlaşmaya vardı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 42.930 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 azalışla 3.130 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artışla 3.758 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 25.132 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 artışla 81.799 puan seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

