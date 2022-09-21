Asya borsaları geriledi

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,36 azalışla 27.313, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 düşüşle 3.117 puan, Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,87 değer kaybıyla 2.347 puan ve Avustralya 'da ASX 200 endeksi yüzde 1,56 azalışla 6.700 puan oldu.

Dün referans kredi faiz oranında değişikliğe gitmeyen Çin Merkez Bankası, mevcut faiz oranı seviyesinin makul olduğunu, gelecekteki politika eylemleri için alan sağladığını bildirirken, açıklama sonrası Çin borsası kayıplarını kısmen telafi etti.

Kaynak: AA

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