Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

03.08.2022 11:09
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin gelişmeler sonrasında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine ilişkin gelişmeler sonrasında karışık bir seyir izlendi.

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak Çin'in tehditlerine rağmen güvenli bir şekilde Tayvan'a ulaştı. Pelosi, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, "ABD'nin Tayvan ile dayanışması hayatidir. Ziyaretimiz, ABD'nin Tayvan'a destek sözünü terk etmediğini açıkça göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Pelosi'nin ziyaretini kınarken, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) da büyük çaplı askeri tatbikat başlattı. Çin ayrıca, ekonomik yaptırım olarak nitelendirilebilecek bir kararla Tayvan'dan turunçgiller ve iki tür balığın ithalatını durdurdu.

Japonya'da hizmet sektörü hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'den 50,3'e gerilerken, Çin'de hizmet sektörü PMI 54,5'ten 55,5'e yükseldi.

Bu gelişmelerle, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalarak 3.163 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselerek 2.461 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 27.741 puandan günü tamamladı.

Dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yatay seyirle 133,3 seviyelerinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 58.026 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kazançla 19.722 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'ı ziyaret etmesinin jeopolitik riskleri artırdığını ve piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinde gerilime neden olduğuna dikkati çeken analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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