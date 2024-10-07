Asya Borsalarında Alış Eğilimi - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Alış Eğilimi

Asya borsaları, Hindistan hariç, ekonomik iyimserlikle alıcılı bir seyir izliyor.

07.10.2024 10:18
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Asya borsalarında, Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin ardından ülkede ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasıyla haftanın ilk işlem gününe pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir hakim olurken, Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor.

Analistler, Çin'de açıklanan ekonomik teşviklerin pozitif etkilerinin Asya piyasalarında devam ettiğini kaydetti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkililerinin kademeli ekonomik politikaların uygulanması konusunda yarın bir brifing düzenleyeceklerine dair haber akışının da Asya piyasaları üzerindeki etkileri takip edilecek.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin öncü endeks 106,7 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Dolar/yen paritesi cuma gününü yüzde 1,2 artışla 148,71 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 148,50 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artışla 39.405 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,6 primle 2.610 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 22.995 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 kayıpla 81.561 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hindistan, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Döviz, Hakim, Son Dakika

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