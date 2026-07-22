Asya Borsalarında Dalgalanma - Son Dakika
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Asya Borsalarında Dalgalanma

22.07.2026 09:54
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Asya borsaları, enerji fiyatları ve Orta Doğu gerilimleriyle negatif seyrini sürdürüyor.

Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki toparlanmalara karşın Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırabileceği beklentileriyle Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını sürdürmesi ve müzakere sürecine ilişkin somut bir ilerleme kaydedilmemesi fiyatlamaları zorlamayı sürdürürken, yatırımcıların bilanço sezonunda açıklanacak önemli teknoloji şirketlerinin sonuçları öncesinde yapay zeka bağlantılı şirket hisselerine yönelmesi risk iştahını etkiliyor.

Yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin devam etmesi bölgedeki yarı iletken hisselerinde yükselişleri destekliyor. Japonya ve Güney Kore'de yapay zeka bağlantılı şirket hisselerinde hızlı yükselişler dikkati çekiyor.

Öte yandan, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 59. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısından gelen haber akışı da yakından takip ediliyor.

Genel oturumun ardından ASEAN ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalardan endişe duyduklarını belirterek, taraflara azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

Japonya'da dış ticaret açığı ikinci ayına taşındı

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da haziranda dış ticaret açığı ikinci ayına taşındı.

Ülkede ihracat haziranda yüzde 19,3, ithalat yüzde 25,4 arttı. İthalattaki artışın etkisiyle ülkede dış ticaret dengesi 406,9 milyar yen (yaklaşık 2,5 milyar dolar) açık verdi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 6.797 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 65.984 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 kayıpla 3.860 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 24.811 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 76.918 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güney Kore, Orta Doğu, Teknoloji, Japonya, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Dalgalanma - Son Dakika

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