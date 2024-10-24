Asya Borsalarında Düşüş, Japonya Hariç - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Düşüş, Japonya Hariç

Asya borsaları satıcılı seyir izliyor; Japonya'da ekonomik veriler daralmayı gösteriyor.

24.10.2024 10:17
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Asya borsalarında Japonya hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor.

Asya tarafında Çin ekonomisine yönelik endişeler, atılan adımlara rağmen varlığını sürdürürken, bugün Japonya'da açıklanan veriler de ekonomik aktiviteye ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Buna göre, Japonya'da imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 49, 49,3 ve 49,4'e gerileyerek aktivitenin daraldığına işaret etti. Ülkede makine siparişleri de yıllık yüzde 6,4 geriledi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 1,1 artışla 152,7 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 152,2 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 38.143 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,7 azalışla 2.581 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,0 düşüşle 20.538 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 3.279 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 80.054 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Düşüş, Japonya Hariç - Son Dakika

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