Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD ve Avrupa'da pozitif bir seyir izlenirken, Asya'da risk iştahı düşük seyrediyor. Japonya'da ÜFE verileri beklentilerin üzerinde artış gösterirken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atacağı haberleri risk algısını sınırlı da olsa törpülüyor. Nikkei 225 endeksi düşüşle, Kospi endeksi hemen altında günü tamamladı. Şanghay Bileşik endeksi düşerken, Hang Seng endeksi hemen altında seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirde bulunuyor.

28.05.2024 10:07
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Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla ABD ve Avrupa'da pozitif bir seyir izlendiğini ancak Asya'da risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ÜFE'nin yılık bazda yüzde 2,8'le beklentilerin üzerinde arttığını gösterirken, bu durumun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek dönemde olası faiz artışları için politika alanını rahatlattığı belirtildi.

Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atacağına yönelik haber akışı ise risk algısını sınırlı da olsa törpülerken, Çin devlet bankalarının yarı iletken bir yatırım fonuna toplam 114 milyar yuanlık (15,7 milyar dolar) yatırım yapacağına ilişkin söylentiler teknoloji hisselerini yukarı yönlü destekledi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.860 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 2.722 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3.110 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 18.821 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 75.422 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Hindistan, Hang Seng, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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