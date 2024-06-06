Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Japonya Merkez Bankası Başkanı, faiz kararlarında dikkatli hareket edeceklerini belirtti. ABD'de açıklanan istihdam verileri, Fed'in faiz indirimi yapabileceği görüşünü destekledi. Nikkei 225 endeksi yükselirken, Şanghay Bileşik endeksi düşüş yaşadı. Kospi endeksi tatil sebebiyle işlem görmedi. Hang Seng endeksi değer kaybederken, Sensex endeksi artış gösterdi.

06.06.2024 10:43
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, bankanın kısa vadeli hedef oranını ne kadar artırması gerektiğinin nötr faiz oranı seviyesine bağlı olduğunu ve bu durumunda da belirsiz olduğunu ifade ederek, "Büyük bir hata yapmaktan kaçınmak için faiz kararlarında dikkatli hareket edeceğiz." dedi.

BoJ üyesi Toyoaki Nakamura da şu an için mevcut politikayı sürdürmenin uygun olduğunu söyledi.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamı verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından iş gücü piyasası verilerinin ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediği belirtilerek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceği ifade edildi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 38.746 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 3.049 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi tatil sebebiyle bugün işlem görmedi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 18.414 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 74.757 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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