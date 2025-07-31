Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, ABD'yle ticaret anlaşması olmayan ülkelerin daha yüksek gümrük vergileriyle karşı karşıya kalabileceğine yönelik endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltmasıyla Japonya borsası pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğu açıklamasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında, ABD ile bölge ülkeleri arasındaki ticaret anlaşması gündemi ve BoJ'un faiz kararı sonrası gelişen haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile yüzde 15 oranında bir tarife üzerinde anlaştıklarını belirterek, ABD'nin Güney Kore ile "tam ve eksiksiz" bir ticaret anlaşması yaptığını bildirdi.

ABD'ye herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını aktaran Trump, anlaşma kapsamında, Güney Kore'nin başkan olarak kendi belirleyeceği yatırımlar için ABD'ye 350 milyar dolar sağlayacağını ifade etti.

Trump, ayrıca Güney Kore'nin 100 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya diğer enerji ürünleri satın alacağını kaydederek, bunun yanı sıra ülkenin yatırım amaçları doğrultusunda büyük bir meblağ yatırım yapmayı da kabul ettiğini ifade etti.

Analistler, iki ülke arasında varılan anlaşmaya karşın uygulanacak tarifelerin Güney Kore ekonomisine etkilerine ilişkin endişelerin devam etmesiyle ülke borsasında düşüşler görüldüğünü söyledi.

Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmamasıyla konuya ilişkin haber akışı bölge piyasalarında yakından takip ediliyor.

Bununla birlikte Trump, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu.

BoJ politika faizini sabit bıraktı

BoJ'un dünkü faiz kararı da bölgede takip edilirken, banka gecelik faiz oranını yüzde 0,50 seviyesinde sabit tutarak, Japonya ekonomisinin ticaret ve diğer politikaların etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağını, ancak uyumlu finansal koşullar gibi etkenlerin ekonomiye destek sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklere dikkati çeken BoJ, reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, ekonomik faaliyetler ve fiyatlardaki iyileşmeye paralel olarak politika faizinin artırılabileceğini ve para politikasındaki gevşeklik derecesinin ayarlanmaya devam edileceğini belirtti.

Analistler, BoJ'un para politikasındaki gevşeme dozunu bir miktar azaltmasının Japonya'da pay piyasaları üzerinde olumlu etki yarattığını ifade etti.

Bu arada banka, enflasyon öngörülerini 2025 mali yılı için yüzde 2,2'den 2,7'ye 2026 mali yılı için yüzde 1,7'den 1,8'e ve 2029 mali yılı için yüzde 1,9'dan 2'ye yükseltti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'de temmuz ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 49,7'den 49,3'e geriledi.

Analistler, ülkede yerel talebin zayıf kaldığını ve Pekin yönetiminden gelen son teşvik önlemlerinin ülke ekonomisi için geçici bir rahatlama sağladığını söyledi.

Aynı dönemde Çin'de hizmet sektörü PMI 50,1 olurken, bileşik PMI 50,2 olarak kaydedildi. Japonya'da haziran ayı sanayi üretimi ise yıllık 4 ile beklentilerin üzerinde açıklanırken, ülkede perakende satışlar yıllık yüzde 2 artış kaydetti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 düşüşle 3.245,44 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,18 azalışla 3.573,21 puandan günü tamamlarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 41.062,50 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,5 kayıpla 24.806 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 81.387 puanda bulunuyor.