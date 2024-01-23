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Asya Borsalarında Karışık Seyir İzlendi - Son Dakika
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Asya Borsalarında Karışık Seyir İzlendi

Küresel pay piyasaları ABD ekonomisindeki yumuşak iniş senaryolarının güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izlerken, Asya borsalarında karışık bir seyir hakim oldu. Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararını açıklarken, beklenen değişiklik yapılmadı. BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın yapacağı açıklamaların takip edilerek, Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller alınabileceği belirtildi. Çin tarafında ise Şanghay bileşik endeksinin düşmesinin ardından hükümetin ekonomiyi canlandırmak için yeni teşvik paketleri açıklayacağı haberleri, ülke pay piyasalarında risk iştahını destekledi. Asya borsalarında Kospi endeksi yükselirken, Nikkei 225 endeksi ise azalış gösterdi. Dolar/yen paritesi gerileyerek 147,2 seviyesine indi. Hindistan'da Sensex endeksi değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi artış gösteriyor.

Asya Borsalarında Karışık Seyir İzlendi
23.01.2024 - 10:15,
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Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izlediğini, Asya tarafında ise karışık seyrin hakim olduğunu belirtti.

Bugün faiz kararını açıklayan Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın bugün yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, Ueda'nın açıklamalarından Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller alınabileceğini söyledi.

Çin tarafında ise Şanghay bileşik endeksinin Nisan 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik haber akışı, ülke pay piyasalarında risk iştahını destekledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,58 artışla 2.478 puana çıkarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 2.780 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,1 azalışla günü 36.518 puandan tamamlamasına karşın yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyelerinde bulunmaya devam etti. Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 gerileyerek 147,2 seviyesine indi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 71.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 artışla 15.480 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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