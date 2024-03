Asya Borsalarında Karışık Seyir İzlendi

Çanakkale'den Tacikistan'a Meyve Fidanı İhracatı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, 25 yıldır meyve fidanı üretimi yapıyor ve bu sene ilk ihracatını Tacikistan'a gerçekleştirdi. Firma sahibi Osman Okay, şeftali, ceviz, nektarin, erik, kiraz ve elma fidanı yetiştirdiklerini ve 12 yıldır ihracata yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Geçen yıl Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'a fidan ihraç ettiklerini söyleyen Okay, bu yıl Tacikistan'a badem, erik, nektarin ve kiraz fidanları gönderdiklerini ifade etti. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de meyve fidanı göndereceklerini sözlerine ekledi. Okay, Lapseki şeftalisinin coğrafi işaret aldıktan sonra yurt dışından talep görmeye başladığını ve ihracat için başka ülkelerden taleplerin devam ettiğini belirtti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ise Lapseki'nin meyve üretiminin yoğun yapıldığı bir ilçe olduğunu ve fidanın önemini vurguladı.