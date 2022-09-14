Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

14.09.2022 10:48
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, küresel çapta artan enflasyonist endişeler ve süregelen bölgesel problemlerle satıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, küresel çapta artan enflasyonist endişeler ve süregelen bölgesel problemlerle satıcılı bir seyir izlendi.

Küresel pay ve tahvil piyasalarında, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin faiz artırımları konusunda daha agresif bir ABD Merkez Bankası'na (Fed) duyulan ihtiyacı pekiştirmesi ile risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor.

Asya genelinde ise Çin'de ekonomiye yönelik endişeler ve Japonya'da zayıf yen profili gündemi meşgul etmeyi sürdürürken, ABD'nin Çin'in olası Tayvan işgalini engellemek için bir yaptırım paketini değerlendirdiği haberleri bölge borsalarındaki düşüşleri tetikledi.

Öte yandan Japon medyasının kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, Japonya Merkez Bankası (BoJ), döviz satım bayilerini arayıp alım-satım fiyatlarını öğrenerek oran kontrolü yaptı. Doğrudan döviz müdahalesinin habercisi olduğu belirtilen söz konusu kontrolün ardından düşüşe geçen dolar/yen paritesi, yüzde 0,8 azalışla 143,3'e kadar geriledi.

Gelişmelerin ardından Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu da mevcut döviz hareketleri devam ederse herhangi seçeneği elemeden gereken adımları atmaya hazır olduklarını ve BoJ ile koordineli çalıştıklarını belirterek, çıkan oran kontrolü haberine ilişkin "yorum yok" ifadesini kullandı.

Analistler, bundan sonraki süreçte dolar/yen paritesi için 145'in kritik eşik olarak alınmaya başlayacağını belirterek, doğrudan dolar satışı ya da yen alımı yoluyla yapılabilecek müdahale karşısında piyasaların tetikte olacağını söyledi.

Makroekonomi tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında kalırken, yıllık bazda yüzde 2 azalarak zayıf görünümünü sürdürdü. Ülkede önceki ay yüzde 9,6 artan kapasite kullanım oranı da temmuzda yüzde 2,4 yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.238 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 gerileyerek 2.411 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 2,6 değer kaybederek 6.829 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 27.819 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 gerileyerek 18.878 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 kayıpla 60.415 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

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