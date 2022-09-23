Asya borsaları artan resesyon endişeleri ile geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları artan resesyon endişeleri ile geriledi

23.09.2022 10:38
Asya borsaları artan resesyon endişeleri ile geriledi

Asya borsalarında, küresel çapta artan resesyon kaygılarıyla haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, küresel çapta artan resesyon kaygılarıyla haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi.

Merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile küresel çapta resesyon endişeleri derinleşirken, bu durum pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor.

Asya özelinde ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) emsallerinin aksine ultra gevşek para politikasını sürdürme kararı alması sonrası hızla zayıflayan yene müdahalenin devam edip etmeyeceği, gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 azalarak 3.088 puanla 4 ayın en düşük seviyesinden günü tamamladı.

Kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 2.229 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,9 değer kaybederek 6.575 puan oldu.

Japonya piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dün 146 ile son 24 yılın zirvesini gören dolar/yen paritesi bugün 142,3 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 kayıpla 58.337 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 17.966 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları artan resesyon endişeleri ile geriledi - Son Dakika

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