Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsalarında Negatif Seyir

20.07.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki gerilim Asya borsalarını olumsuz etkiliyor, petrol fiyatları artıyor.

Asya borsaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin karşılıklı askeri müdahalelerle sürmesiyle Hong Kong hariç negatif seyrediyor.

Orta Doğu'da tansiyonun yüksek seyrini koruması dünya genelinde enflasyonun yeniden ivme kazanabileceği kaygısını artırıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a düzenledikleri son saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıların sekizinci gecesinde İran'ın askeri kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, deniz kuvvetleri ile füze ve insansız hava aracı depolama alanlarının vurulduğunu belirtti.

İran tarafı ise ABD'nin yapımı süren Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını açıklayarak, söz konusu saldırıyı "tehlikeli bir girişim" olarak nitelendirdi.

Bölgede petrol sevkiyatının önemli güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'nın savaşın gölgesinde kalması ve diğer ticaret yollarına ilişkin olası müdahale riskleri petrol fiyatlarının tırmanmasına yol açtı. Boğazda petrol taşıyan tankerlerin vurulduğu yönündeki haber akışı küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Çatışmaların daha da şiddetlenerek bir kara harekatına dönüşebileceğine yönelik endişeler, piyasalarda arka plandaki risk unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Çin gösterge faizini 14. kez sabit bıraktı

Asya tarafında yapay zeka ve teknoloji ağırlıklı Güney Kore'de Kospi endeksi negatif bir görünüm sunarken, artan küresel risk algısı bölge endekslerinde de etkili oluyor.

Öte yandan, Çin'de geliştirilen yapay zeka dil modellerinin düşük maliyetlerle de yüksek performans sunulabileceğini ortaya koyması, sektörde halihazırdaki yüksek değerlemelere ilişkin endişelerin sürmesine neden oluyor.

Analistler, geçen hafta yapay zeka ve çip şirketi hisselerinde öne çıkan yüksek değerleme endişelerinin yeni haftada da etkisini sürdürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Para politikaları tarafında ise Çin üst üste 14. kez kredi faiz oranlarını (LPR) sabit bıraktı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. Bir yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Japonya'da ise piyasalarda Denizcilik Günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmiyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,5 azalışla 6.516 puandan kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.747 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 primle 24.994 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 77.579 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı, Hong Kong, Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:50
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı Arka planda olanlara bakın
“En güvenilir insan” anketi de yalan çıktı! Arka planda olanlara bakın
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
07:22
Dünya şaşkın Trump ile Sanchez’den beklenmeyen kare
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:31:10. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.