Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, Çin'in teşvik açıklamaları ile alıcılı bir seyir izliyor; Japonya ve Kore'de yükseliş var.

10.12.2024 10:46
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Asya borsalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Asya tarafında ise Çin'in gelecek yıl güçlü teşvikler açıklayabileceği yönündeki haber akışının risk iştahını beslemesiyle alıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu, Devlet Başkanı ve Parti Genel Sekreteri Şi Cinping başkanlığında, 2025 yılı ekonomi politikalarını ele almak ve analiz etmek üzere toplanırken, "2025'te daha aktif bütçe ve orta düzeyde gevşek para politikası izlenmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 2024'te ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılacağının öngörüldüğü kaydedilerek, 2025'te tüketimin aktif şekilde teşvik edilmesi, yatırımların etkinliğinin geliştirilmesi ve iç talebin her cephede genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

Analistler, söz konusu açıklama sonrası ülkedeki pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirterek, hükümetin, Trump döneminde ortaya çıkabilecek potansiyel ticari risklere karşı ülke ekonomisini güçlü tutmak için daha kapsamlı önlemlerin sinyalini verdiğini söyledi.

Öte yandan, Güney Kore'de yaşanan siyasi kriz sonrası parlamento, Başkan Yoon Suk Yeol'un başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle soruşturulması için özel danışman atanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da kasım ayına ilişkin makine siparişleri yıllık bazda yüzde 3 artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 39.368 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 2,4 yükselişle 2.418 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 20.428 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.419 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 değer kazancıyla 81.608 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa, Kore, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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