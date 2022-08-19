Asya borsaları satıcılı seyretti

Çin'de ekonominin yavaşladığına dair işaretler, konut piyasasında süregelen kriz, ABD ile Tayvan konusundaki anlaşmazlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını, Asya'da artan resesyon endişesinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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