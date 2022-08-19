Asya borsaları satıcılı seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları satıcılı seyretti

19.08.2022 11:16
Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlandığını, Asya'da artan resesyon endişesinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu ifade etti.

Çin'de ekonominin yavaşladığına dair işaretler, konut piyasasında süregelen kriz, ABD ile Tayvan konusundaki anlaşmazlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentileri geride bıraktı.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,59 azalışla 3.258 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 düşüşle 2.492 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 28.930 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 136,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 19.770 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,85 düşüşle 59.783 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları satıcılı seyretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları satıcılı seyretti - Son Dakika
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