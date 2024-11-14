Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Asya borsaları, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Fed'in enflasyon endişeleri etkili.

14.11.2024 10:17
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Asya borsalarında Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesi oluşturması, fiyatlamaları zorlaştırırken, gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Asya tarafında Çin'in Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde daha yüksek tarifeler tehdidiyle karşılaşma endişesi ile Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

Japonya'da hükümet, düşük gelirli hanelere destek olmak ve artan fiyatları telafi etmek için sunulması planlanan teşvik paketini finanse etmek amacıyla yaklaşık 13,5 trilyon yen (87 milyar dolar) tutarında ek bir bütçe hazırlanılması üzerinde yoğunlaştı.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bölgeye ilişkin sunduğu raporda Liberal Demokrat Parti'den (LDP) Shigeru Ishiba'nın bir azınlık hükümetinin başında yeniden Japonya Başbakanı olarak seçilmesinin ülkenin siyasi dinamiklerinde önemli değişikliklere işaret ettiği bildirildi.

Raporda ülkenin para birimi yenin dolar karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasını sıkılaştırmasını hızlandırabileceği ifade edildi.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,2 artışla 155,9 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 38.504 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,4 artışla 2.426 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 düşüşle 19.411 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 azalışla 3.385 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 77.513 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika

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