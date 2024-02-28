Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya borsalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı. Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının faiz indirimine yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle temkinli bir seyir izleniyor. Çin'de hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik adımlar atması beklenirken, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu. Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi azalışla tamamlanırken, dolar/yen paritesi artış gösterdi. Hindistan'da Sensex endeksi düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi değer kaybetti.

28.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle izlenen temkinli seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.

Çin tarafında hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam etmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korumayı sürdürüyor.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tutarak 15 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 artışla 2.652,29 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.990 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,08 azalışla günü 39.208 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 150,6 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 72.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 16.600 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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