Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, tahvil ve döviz piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gevşemenin yatırımcı risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağlaması ile karışık bir seyir izlenirken, merkez bankalarından gelen açıklamalar fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor.

Çin Merkez Bankası'nın yılın üçüncü çeyreğine ilişkin olağan toplantısına dair yapılan açıklamada, hükümet ile politika koordinasyonunun güçlendirileceği belirtildi.

Çin ekonomisinin, toparlanmaya devam ettiği ancak azalan talep, arz şokları ve zayıflayan beklentiler gibi zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, "Para politikası aktarım mekanizmasının önündeki engelleri daha da kaldıracak, makul ölçüde yeterli likiditeyi sürdürecek ve toplam kredi büyümesinin istikrarını sağlayacağız. Döviz kurunun piyasa odaklı reformunu derinleştirecek, döviz kuru esnekliğini artıracağız. Ayrıca, beklenti yönetimini güçlendirerek döviz kurunun makul ve dengeli bir seviyede istikrarını sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 875 milyar yenlik 10 yıllık tahvil alımı yaptığı haberleri de yakından izlenirken, söz konusu gelişmelere karşın dolar/yen paritesi 144,7 ile 24 yılın en düşük seviyesinde hareket etmeye devam etti.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.041 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artarak 2.171 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artışla 26.422 puandan günü tamamlarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 56.431 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 17.104 puanda seyrediyor.