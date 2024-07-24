Asya Pay Piyasaları Satış Ağırlıklı Seyirde

Ekonomi

Asya pay piyasalarında yeni günde satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, özellikle Tesla'nın üretim sürecinde yer alan şirketlerin hisselerinin, dün açıklanan bilançonun ardından düşüş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede imalat sanayi PMI 49,2'ye inerken, hizmet sektörü PMI 53,9'a ve bileşik PMI da 52,6'ya çıktı.

Analistler, Japonya'da ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ilişkin işaretlerin enflasyonu destekleyebileceği ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı konusunda elini rahatlatabileceğini işaret ettiğini belirterek, bu durumun dolar/yen paritesinde düşüş eğiliminin üst üste 3. işlem gününe taşınmasında etkili olduğunu bildirdi.

Parite, yeni günde yüzde 0,65 azalışla 154,6 seviyesinde bulunurken, analistler, BoJ'un sürpriz faiz artırımı ihtimalinin masada olduğu konusunda piyasalarda fikir birliği olduğunu ifade etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,11 değer kaybıyla günü 39.154 puanda tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.760 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 17.330 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 2.910 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 80.180 puanda bulunuyor.