Asya Pay Piyasaları Satış Ağırlıklı Seyirde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Satış Ağırlıklı Seyirde

Asya pay piyasalarında yeni günde satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, özellikle Tesla'nın üretim sürecinde yer alan şirketlerin hisselerinin, dün açıklanan bilançonun ardından düşüş eğiliminde hareket ettiği görülüyor. Japonya'da ise imalat sanayi PMI'nın düşmesi ve hizmet sektörü PMI'nın yükselmesi, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ilişkin işaretlerin enflasyonu destekleyebileceği ve Japonya Merkez Bankasının faiz artırımı konusunda elini rahatlatabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, dolar/yen paritesinde düşüş eğiliminin üst üste 3. işlem gününe taşınmasında etkili olmuştur.

24.07.2024 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya pay piyasalarında yeni günde satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, özellikle Tesla'nın üretim sürecinde yer alan şirketlerin hisselerinin, dün açıklanan bilançonun ardından düşüş eğiliminde hareket ettiği görülüyor.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede imalat sanayi PMI 49,2'ye inerken, hizmet sektörü PMI 53,9'a ve bileşik PMI da 52,6'ya çıktı.

Analistler, Japonya'da ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına ilişkin işaretlerin enflasyonu destekleyebileceği ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımı konusunda elini rahatlatabileceğini işaret ettiğini belirterek, bu durumun dolar/yen paritesinde düşüş eğiliminin üst üste 3. işlem gününe taşınmasında etkili olduğunu bildirdi.

Parite, yeni günde yüzde 0,65 azalışla 154,6 seviyesinde bulunurken, analistler, BoJ'un sürpriz faiz artırımı ihtimalinin masada olduğu konusunda piyasalarda fikir birliği olduğunu ifade etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 1,11 değer kaybıyla günü 39.154 puanda tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 2.760 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 17.330 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 2.910 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 80.180 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasaları Satış Ağırlıklı Seyirde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
08:17 Vergi paketinin ilk imzacısıydı AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti Vergi paketinin ilk imzacısıydı! AK Partili vekil eşinin şirketinin vergi ödemediği iddialarını kabul etti
03:31 İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı İsrail askerleri, Filistinli genci askeri aracaya bağlayıp canlı kalkan olarak kullandı
22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:32 Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik, Kızılcık Şerbeti dizisine dahil oldu
08:10 İstanbul’da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza Çok sayıda yaralı var İstanbul'da 10 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
07:58 Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı Ebru Şahin’in neden katılmadığı ortaya çıktı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler onu aramıştı! Ebru Şahin'in neden katılmadığı ortaya çıktı
07:43 Kılıçdaroğlu “Erdoğan’ın elini sıkmıyorum“ dedi ama arşivler aynı fikirde değil Kılıçdaroğlu "Erdoğan'ın elini sıkmıyorum" dedi ama arşivler aynı fikirde değil
07:19 Bahçeli’nin yardımcısından Özel’e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz Bahçeli'nin yardımcısından Özel'e: Seni şapşik, seninle çok eğleneceğiz
01:20 Ankara’da asansör faciası 13 yaşındaki Berensu can verdi Ankara'da asansör faciası! 13 yaşındaki Berensu can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 10:07:10. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Pay Piyasaları Satış Ağırlıklı Seyirde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement