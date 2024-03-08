Asya Pay Piyasaları Yükselişte

Asya pay piyasalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki sunumunda "güvercin" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya borsalarına da yansıdı.
Analistler, Japonya'da hane halkı harcamalarının ocakta aylık yüzde 2,1 ve yıllık yüzde 6,3 azalışla beklentilerin altında kaldığını kaydetti.
Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yakın zamanda negatif faiz politikasına son verebileceğine ilişkin beklentilerin korunduğunu belirten analistler, Japon yeninin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.
Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, 147,5 seviyesine gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini test etti. Parite, şu sıralarda 147,8'den işlem görüyor.
Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 16.445 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.046 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 74.120 puanda seyrediyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,24 yükselişle 2.680 puandan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 39.689 puandan tamamladı.
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Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık, genel kurulda yapılan konuşmasında, bölgedeki alt ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ve yeni imkanlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Uzunburun Genişleme Alanı'nın önemi vurgulandı ve bölgede Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'nin kurulacağı duyuruldu.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER Projesi kapsamında iş dünyası buluşması düzenlendi. B2B eşleştirme oturumları, panel oturumları ve finansal okuryazarlık workshopu gerçekleştirildi.
İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı. Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün grupları ve sektörler mercek altına alındı. 19 işletmede ihlal görülürken, ihlal tekerrürü tespit edilen işletmelerde sınırlı süreli kapamalar gerçekleştirileceği ifade edildi.
Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında son dönemde ilişkilerin gelişmesini değerlendiren Afrika Uzmanı Doç. Dr. Yunus Turhan, "Afrika ülkeleri artık Batı'ya bağımlılıktan kurtulma ve alternatif ortak bulma noktasında çok gayret ettiler" dedi.
Özel bir anaokulu, öğretmenlere aylık 6500? maaş teklif ediyor. İlk 3 ay deneme süresi olan işte, hafta sonları dahil saat 12-16 arası çalışma şartı bulunuyor. Ayrıca hafta sonları 4 farklı atölye düzenleniyor. Okul, velilere göstermek için öğretmenlerin sertifika almasını zorunlu tutuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.084,18 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 9.084,18 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile bilişim olurken en çok kaybettiren yüzde 0,46 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kazancıyla 9.054,18 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, para politikasını gevşetmek için gereken güvenden 'uzak olmadıklarını' söylemesinin ardından pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi. Powell'ın 'güvercin' sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını anımsatan analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin iş gücü piyasasının gidişatına dair sinyaller verebileceğini ve bu durumun Fed'in ilerleyen dönemlerde atacağı adımlar üzerinde etkili olabileceğini vurguladı. Analistler, yurt içinde Fitch Ratings'in bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ile üretici enflasyonu, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Dumlupınar Orman İşletme Şefliği doğal gençleştirme sahalarına karaçam tohumu ekimine Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan ve Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar'da katıldı. Altıntaş Orman İşletme Müdürü Sümeyra Ezgi Çapan ve Orman İşletme personellerinin de katılımıyla 84 ve 85 nolu bölmelerde 40.09 hektar alandaki doğal gençleştirme sahalarının tohumlanması gerçekleştirildi.
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