Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.
ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün atacağı para politikası adımları yatırımcıların odağına yerleşirken, politika metni, ekonomiye ilişkin tahminler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.
Bugün, Çin Merkez Bankası hem bireysel hem de ticari krediler için kullanılan bir yıllık gösterge faizi yüzde 3,45, mortgage için kullanılan 5 yıllık gösterge faizi yüzde 3,95'te sabit bıraktı.
Diğer taraftan Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2003'teki protestoların ardından 21 yıl boyunca rafa kaldırılan Ulusal Güvenliği Koruma Yasası, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Japonya'da tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirten analistler, Nvidia kurucu ortağı Jensen Huang'ın, yeni nesil çip tedariki için Samsung ile görüştüklerini söylemesiyle Güney Kore pay piyasalarında hareketlilik yaşandığını ifade etti.
Japonya Merkez Bankasının politika faizini artırmasına rağmen yen dolar karşısında gerilemeye devam ediyor. Dolar/yen paritesi yeni günde yüzde 0,4 artışla 151,5 seviyesinden işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselişle 2.690 puandan günü tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 16.572 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 primle 3.077 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1'lik değer artışıyla 72.106 puanda seyrediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Pay Piyasalarında Alış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 14 şeker fabrikasıyla son 25 yılın en yüksek üretimine ulaştı. Üreticilere 21 milyar TL ödeme yapıldı ve şeker pancarı üretimindeki başarıya teşekkür edildi.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
Kütahya Belediye Başkan Adayı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında CHP adayı Eyüp Kahveci ve beraberindeki heyet, Kütahya'nın sanayi potansiyeli ve ekonomik büyüme hedefleri üzerine Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.
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