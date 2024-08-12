Asya Pay Piyasalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Pozitif Seyir

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı. Asya pay piyasalarında da New York Borsası'nda cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde devam etti.

12.08.2024 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya pay piyasalarında, Çin hariç pozitif seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı.

Asya tarafında da New York Borsası'nda cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde pay piyasalarına taşındığı görülürken, bu hafta bölgede açıklanacak makroekonomik veriler takip edilecek.

Öte yandan Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil piyasasındaki yükselişten kaynaklanan potansiyel risk konusunda uyarmasının ardından Çin'in 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artarak yüzde 2,25'e yükseldi.

Banka, tahvillere dayalı yönetim ürünlerinin faiz oranı riskine maruz kalabileceğini belirtti.

Dolar/yen paritesi, bugün yüzde 0,2 artışla 147,2 seviyesinde seyrederken, Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,14 değer kazancıyla 2.618 puandan tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 17.090 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.855 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 79.950 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi Husumetli iki ülke bugün Ankara’da barışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi! Husumetli iki ülke bugün Ankara'da barışıyor
08:39 Kılıçdaroğlu, “Geri dönüyor“ iddiasını yanıtladı Erdoğan’dan dikkat çeken teklif Kılıçdaroğlu, "Geri dönüyor" iddiasını yanıtladı! Erdoğan'dan dikkat çeken teklif
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
18:05 İstanbul Tuzla’da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti İstanbul Tuzla'da kanal çalışması yapılan şantiyede göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
17:49 Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti Zafer sonrası Yusuf Dikeç pozu! Toprak Razgatlıoğlu, rekor kırarak tarihe geçti
17:15 Mourinho onu mumla arıyor Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Fred’den haber var Mourinho onu mumla arıyor! Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Fred'den haber var
16:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ü andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
16:28 Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor Bomba İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk yaşıyor
16:10 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu 3 çocuk annesi genç kadın yatağında silahla vurulmuş halde bulundu
15:45 Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı Türkiye, 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 10:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Pay Piyasalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement