Asya Pay Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya pay piyasalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı. ABD'deki seçim sürecinin belirsizliği ve ticaret savaşları endişeleri Asya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta alacağı kararlar da dolar/yen paritesinin gerilemesine neden oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yükselirken, Hong Kong, Çin ve Hindistan'da ise endeksler düşüş gösterdi.

23.07.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, ABD'deki seçim sürecinin özellikle Asya piyasaları üzerindeki belirsizliği artırdığını ifade ederek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ticaret savaşlarının yeniden başlayabileceği endişesinin yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilediğini aktaran analistler, Çin ekonomisindeki resesyon endişelerinin de fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta alacağı para politikası kararları öncesinde dolar/yen paritesi, gerilemeye devam ederken yeni günde yüzde 0,3 azalışla 156,5 seviyesinde bulunuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un yüzde 44 ihtimalle faiz artıracağı öngörülürken Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışının hemen altında 39.594 puanda tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 yükselişle 2.780 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 değer kaybıyla 17.520 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 gerileyerek 2.935 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 80.430 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
09:16 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:37 Lüks otelde akılalmaz olay Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü Lüks otelde akılalmaz olay! Duşakabin bomba gibi patladı, genç ailenin tatili kabusa döndü
07:48 Bahçeli’den sürpriz basın toplantısı Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu Bahçeli'den sürpriz basın toplantısı! Ne açıklayacağı şimdiden merak konusu oldu
06:32 Pendik’te kadınların kavgası kamerada Pendik'te kadınların kavgası kamerada
10:19 Paris’te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı Paris'te, Olimpiyatlar açılış törenine günler kala, Avustralyalı bir kadının beş kişinin toplu cinsel istismarına uğraması endişe yarattı
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
08:24 Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka flört etmeye başladı
07:43 Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir’den destek: Birbirleriyle mutlular Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ilişkisine anne Gülgün Demir'den destek: Birbirleriyle mutlular
05:05 Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin 4 maddesi daha kabul edildi
21:27 Bilim insanlarına suikast girişimi saniye saniye kameralara yansıdı Bilim insanlarına suikast girişimi saniye saniye kameralara yansıdı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 10:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Pay Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement