Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Derinleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Derinleşti

Asya pay piyasalarında bugün satış baskısının derinleştiği görülürken, Japonya pay piyasalarındaki düşüş yüzde 5'i aştı. Küresel piyasalar, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

02.08.2024 09:49
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Asya pay piyasalarında bugün satış baskısının derinleştiği görülürken, Japonya pay piyasalarındaki düşüş yüzde 5'i aştı.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülünden daha sert yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) daha fazla faiz artırabileceğine ilişkin haber akışıyla negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

BoJ'un enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki açıklamaların ardından piyasalarda Bankanın faiz adımlarını 10 baz puandan 25 baz puana çıkarabileceğine ilişkin söylentiler risk algısının had safhaya ulaşmasına neden oldu.

Japonya pay piyasalarındaki düşüşe teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği görülürken, dolar/yen paritesi son 5 ayın en düşük seviyesinde kalmaya devam ediyor.

Analistler, hem BoJ'un "şahinleşmesi" ile güçlenen yenin hem de dünyada artan resesyon endişesinin ihracatçı Japon şirketlerinin performansını olumsuz etkileyebileceği kaygısının Japonya pay piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,81 düşüşle günü 35.909 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,20 gerilemeyle 149,1 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,80 değer kaybıyla 2.670 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,30 azalışla 16.900 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.910 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 81.230 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı Derinleşti - Son Dakika

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