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Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak - Son Dakika

Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak

17.12.2021 12:42
Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak

Asyaport Limanı Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı, 2015 yılından itibaren hizmet veren Asyaport'un 5-6 yıl gibi bir süre içinde çok büyük gelişim kaydederek bugün Türkiye'nin en büyük transit limanı olarak katma değer yaratmayı sürdürdüğünü belirterek, "Bu yılı yaklaşık 1 milyon 800 bin...

Asyaport Limanı Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı, 2015 yılından itibaren hizmet veren Asyaport'un 5-6 yıl gibi bir süre içinde çok büyük gelişim kaydederek bugün Türkiye'nin en büyük transit limanı olarak katma değer yaratmayı sürdürdüğünü belirterek, "Bu yılı yaklaşık 1 milyon 800 bin TEU elleçleme işleme yaparak kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Azaklı, AA muhabirine, Türkiye genelinde transit konteyner işlemlerinin yüzde 40'a yakınının Asyaport Limanı'nda yapıldığını söyledi.

Asyaport'un 2015 yılından itibaren hizmet verdiğini dile getiren Azaklı, "Geride bıraktığımız 5-6 yıl gibi bir süre içinde çok büyük gelişim kaydederek bugün Türkiye'nin en büyük transit limanı olarak ülkemize katma değer yaratmaya devam ediyoruz. Bu yılı yaklaşık 1 milyon 800 bin TEU elleçleme işleme yaparak kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Azaklı, "Asyaport gerçek anlamda bir transit (HUB PORT) liman ve elleçlediğimiz konteynerlerin yüzde 80'i transit konteynerlerdir." ifadesini kullandı.

Asyaport'un, uluslararası yük taşımacılığı yapan MSC'nin Avrupa'daki sıkışıklık ve tıkanmaya çare olarak ilk etapta düşündüğü çok önemli bir liman olduğunu belirten Azaklı, şöyle devam etti:

"Asyaport kısa sürede teknolojik ve istihdam olarak büyük gelişim gösterdi. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz ülkemizin tedarik zincirindeki pozisyonunu güçlendirmek için yatırımlarımıza devam etmektir. Dünyanın birçok noktasından ülkemize gelen yük ve ülkemizden yurt dışına gönderilen önemli miktarda konteyner hareketi var. Özellikle Uzak Doğu'dan ülkemize gelen 300 metre üstü gemilerden 11 ayda 156 gemi elleçledik."

Azaklı, Asyaport'un büyümeye devam edeceğini vurgulayarak, "Geçen yıl 1 milyon 437 bin konteyner elleçleyen Asyaport, yılı 1 milyon 800 TEU elleçleme ve geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir artışla tamamlayacak." dedi.

Asyaport'ta dünyanın en büyük konteyner gemilerinin ağırlandığını söyleyen Azaklı, "Büyük gemiler sadece büyük limanlara yanaşabiliyor. Yakın zamanda limanımıza gelen dünyanın en büyük gemilerinden olan 24 bin TEU kapasiteli MSC Samar, biz ve ülkemiz için önemli bir gelişmeydi. Ana rıhtım uzunluğumuz yaklaşık 1000 metre, bunu 1400 metreye çıkarmayı planladık. Yeni yılın ilk aylarından itibaren limanımızı büyütme çalışmalarına start vereceğiz. Bu uzatmanın akabinde tabii ki elleçlenecek olan konteyner miktarı, liman içinde çalışacak personel sayısı artacak." diye konuştu.

Azaklı, 2022 yılında daha çok yatırım, daha çok elleçleme, daha çok istihdam ve daha çok ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Yunanistan'ın Pire Limanı'nın 2020 yılında 5,4 milyon konteyner elleçlediğine dikkati çeken Azaklı, şunları kaydetti:

"Bunun yaklaşık yüzde 90'ı transit, yani Yunanistan ile ilgisi olmayan yükler. Yunanistan başka ülkelere ait 4,9 milyon transit konteyner elleçlemesi yaparak bir katma değer oluşturdu. Türkiye'de 2021 yılında transit konteyner elleçlemesi yaklaşık 3,4 milyon TEU. Bu 3,4 milyonun yüzde 40'ını Asyaport tek başına elleçliyor. Limanı uzatma projelerimizle birlikte bunun daha fazla olacağını planlayarak bu doğrultuda yatırımlarımızı yapacağız. Deniz limanları arasında ihracat, döviz kazancı sıralamasında Asyaport birinci sırada bulunmaktadır."

Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak
Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak
Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak
Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak
Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak

Yunanistan, İstihdam, Türkiye, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asyaport yılı 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketiyle tamamlayacak - Son Dakika
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