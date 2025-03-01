ATA Kafelerinin 5. Şubesi Ataşehir'de Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

ATA Kafelerinin 5. Şubesi Ataşehir'de Açıldı

ATA Kafelerinin 5. Şubesi Ataşehir\'de Açıldı

Ataşehir Belediyesi, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunan ATA Kafelerinin 5. şubesini Örnek Mahallesi'nde açtı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal alanların önemine vurgu yaparak yeni kafenin ilçe halkına katkı sağlayacağını belirtti.

01.03.2025 09:46  Güncelleme: 09:52
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Ataşehir Belediyesi'nin; uygun fiyatlı, temiz ve kaliteli hizmet sunan ATA Kafelerinin 5. şubesi Örnek Mahallesi'nde Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde açıldı. Yeni kafenin açılış kurdelesini kesen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Komşularımızın rahatça bir araya gelebileceği ve uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nin ilçe halkına uygun ücretlerle keyifli bir sosyal ortam sağlamak amacıyla kurduğu ATA Kafelerin sayısı artmaya devam ediyor. Bütçe dostu menüsüyle, yenilenen logosu ve konseptiyle hizmet veren ATA Kafelerin 5. Şubesi Örnek Mahallesi'nde Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde açıldı. Barbaros Mahallesi'nde İnovata Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'nde, İçerenköy Mahallesi'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde ve Atatürk Mahallesi'nde de Atapark ile Amfili Park'ta hizmet veren ATA Kafelerin yeni şubesi, Ataşehir Belediyesi'ne bağlı Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde müşterileriyle buluşmaya başladı.

"Projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz"

Yeni kafenin açılış töreninde konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Bugün burada, Ataşehirimizin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek 5. ATA Kafemizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre hizmetlerimizi şekillendiriyor, ilçemizi her yönüyle geliştirmek için projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki ekonomik şartlar giderek zorlaşıyor ve sosyal alanlara erişim her geçen gün daha da kısıtlanıyor. İşte tam da bu nedenle bizler, komşularımızın rahatça bir araya gelebileceği ve uygun fiyatlarla kaliteli hizmet alabileceği sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Uygun Fiyatlı Restoran "ATA Teras" da yakında hizmet verecek

Ayrıca Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı üzerinde hizmet vermeye başlayacak ATA Teras'ın açılışı için de geri sayıma başladıklarını belirten Başkan Adıgüzel, "İlçemizin ilk sosyal tesisi olan restoranımız ATA Teras, ferah atmosferi ve her damak zevkine hitap eden lezzetli ve ekonomik menüsüyle komşularımıza hizmet sunacak. Uygun bütçesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla vatandaşlarımıza kapılarını açmaya hazırlanan sosyal tesisimizin ismi düzenlediğimiz anket sonucunda "ATA Teras" olarak belirlendi. Bizler kentimize daha fazla buluşma noktası, daha fazla sosyal alan kazandırmanın gururunu yaşayacağız" diye konuştu.

Başkanlık odası, kütüphaneye dönüştürüldü

Ataşehir'deki her vatandaşın yaşam kalitesini yükseltme hedefiyle uzun bir maratona başladıklarını vurgulayan Başkan Adıgüzel, belediyenin imkanlarını daha iyi kullanmayı amaçladıklarını belirtti. Bu amaçla, öğrencilerden gelen daha büyük kütüphane talebini karşılamak için de, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde kendisi için ayrılan Başkanlık Makam Odasının duvarlarının yıkılarak, kültür merkezindeki Rıfat Ilgaz Kitaplığı'nın büyütülüp bir kütüphaneye dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Bölge halkının kent yaşamını zenginleştirmek için de "Kurbağalıdere Yaşam Vadisi" projesinin 2. etabının gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Başkan Adıgüzel; bu projeyle Örnek, Yenisahra ve Barbaros mahalleli vatandaşlara daha güzel bir yaşam standardı sunulacağını belirtti.

"Eminin buranın müdavimleri olacak"

Öte yandan, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Adıgüzel, ATA kafenin müdavimlerinin olacağını söyleyerek, " Kahveleri evde ben yapıyorum. Sadece Türk kahvesi değil birkaç farklı kahve yapabiliyorum. Ata kafelerimiz de uygun fiyata kaliteli hizmet sunuyoruz. En kaliteli makine ve malzemeleri kullanıyoruz. Ataşehirliler burada çok mutlular. Bir gelen bir daha geliyor. Burada saatlerini geçiriyorlar o yüzden bahçemizi geniş tuttuk. Mahallelerimiz de ilk defa bir sosyal tesis açılıyor. Burası Ataşehir'imizin 5'inci şubesi. Eminin buranın müdavimleri olacak. Aynı zamanda uzaktan çalışanlar, ders çalışacak öğrencilerimiz de buraya geliyorlar. Burası bir kompleks. Bu kafenin hemen simetrisinde olan alana da bir kütüphane inşa ettik. Üst katta fitness merkezimiz var. Burada bir de 300 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Dans, piyano ve keman kurslarımız var. Bir alt katımızda deve kuşu müzemiz var. Bu kafemizin 6'ıncı ve 7'incisi de açılacak. Yakın zamanda her şeyi hazır sadece açılış gününü bekliyor, Ata Teras adı altında bir sosyal tesis restoranı açıyoruz. Zor ekonomik şartlardan dolayı vatandaşlarımızdan bize böyle bir talebin gelmesine neden oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATA Kafelerinin 5. Şubesi Ataşehir'de Açıldı - Son Dakika

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