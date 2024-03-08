Ata tohumları 117 ülke ihraç ediliyor
BARTIN - Bartın'da çiftçilere tohum ve sera örtüsü dağım programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı konuşmada gen bankasında koruma altında bulunan 37 çeşit tohum bulunduğunu belirterek, ata tohumlarının 117 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Bartın Tarım İl Müdürlüğü yerleşkesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının EtkinleştirilmesiProjesi Tohum ve Sera Örtüsü temini Programı çerçevesinde aralarında kadınlarında bulunduğu 10 çiftçiye ata tohumu ve sera örtüsü dağıtıldı. Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumu kullanımın yasaklandığı yönündeki iddialara cevap verdi. Sertifakalı tohum kullanımı yönündeki ısrararlı tutumun yanlış anlaşıldığını belirten Bakan Yumaklı, "Birçok konuda olduğu gibi gıda arz güvenliğinizi sağlamaksa birinci önceliğimiz olmak durumunda. Çünkü eğer tohumunuz yoksa siz üretimi başlatamazsınız. Savunma sanayinde olduğu gibi ya da teknolojide olduğu gibi ya da diğer sektörlerde olduğu gibi tohumda da istikbalinize dönük taahhütlerinizi yerine getirmek istiyorsanız bağımsız olmak durumundasınız. Türkiye bu konuda dünyada ilk 10 ülke arasında. Genelde doğru bilinen yanlışlar vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Türkiye'de üretilen yerli ve milli tohumlarımız var. Kullanılan tohumların yani yüz birimlik tohumun doksan yedi birimi bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Tohumlarla alakalı çok araştırma geliştirme yapan kurumlarımız var. Ama aynı zamanda son dönemde özel sektörün de ciddi bir başarısı var. Tohumlarla ilgili söyleyebileceğimiz diğer önemli şeylerden bir tanesi de bunların sertifikalı tohum olması. Bu konudaki ısrarımız zaman zaman Yanlış anlaşılıyor ve ata tohumlarının yasaklandığıyla ilgili zaman zaman tezviratlarda bulunuluyor. Bu doğru değil arkadaşlar" dedi.
37 çeşit tohum koruma altına alındı
Bakan Yumaklı, 37 çeşit tohumun koruma altında bulunduğunu da vurgulayarak, "Bizler 37 çeşit Ata tohumumuzu gen bankamızda koruma altına aldık. Bunlar sertifikalı tohumlar. Sertifikalı demek, siz hangi ürün olduğunu bilirsiniz. Herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını bilirsiniz. Ne kadar verim vereceğini bilirsiniz. Dolayısıyla bizim tarımsal üretimimizi garanti altına almanın yollarından bir tanesi de kullanacağımız tohumların sertifikalı olması" ifadelerini kullandı.
117 ülkeye ihracat
Ata tohumlarını 117 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Bakan Yumaklı"Türkiye'deki kullanılan sertifikalı tohumların yaklaşık yüzde kırkı tarımsal araştırma geliştirme genel müdürlüğümüzün üretmiş olduğu tohumlardan oluşuyor. Yaklaşık yüz on yedi ülkeye de hem bunlar hem de Özel sektörümüzün üretmiş olduğu tohumlar ihraç ediliyor. Anadolu kadını değerli kardeşlerim. Tohumdan çatala bu üretimin her tarafında. Yani kimi zaman hepimiz biliriz. Böyle bezlere koyup sandıklarda saklan tohumlar vardı. O dönemin şartlarına göre bizim şimdi gen bankasında yaptığımız o saklamayı onlar o dönemlerde bu şekilde yaparlardı. Ama şimdi artık bunlar ülkenin kullanımına birer birer çıkmış oluyor. Biz de bunları destekliyoruz bütün ülke çapında. Ata tohumlarımızı sertifikalandırıp, topraklarımızla buluşturuyoruz" diye konuştu.
Türkiye'nin bitki florasına 2 yeni bitki katıldı
Yumaklı. Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğine Bartın'da yetişen 2 yenşi bitki türünün de eklendiğini ifade ederek, "Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğine sahip bir ülke olduğunu biliyoruz. Ulusal biyolojik çeşitlilik, envanter ve izleme projemiz var. Bu kapsamda on iki bin yüz kırk bir türü kayıt altına almış durumdayız. Avrupa'daki toplam bütün ülkelerin biyoçeşitle alakalı bitki çeşitliliği alakalı rakamları on iki binler civarında . Sadece bizim ülkemizde ise 12 bin 141 adet . Bu da bizim zenginliğimizi gösteriyor. Buradan Türkiye florasına iki yeni bitki katıldığının da müjdesini vermek istiyorum. Çünkü Bartın gibi yeşilin, doğanın her türlü zenginliğin olduğu bir yerde biyoçeşitlilik zenginliğinin olmaması düşünülemezdi Doğa koruma milli parklardaki arkadaşlarımızın izleme çalışması ile Büsür otu ve boynu altınasa bitkilerini biyoçeşitlilik listemize dahil etmiş olduk. Böylece 12 bin 141 adedi, 11 bin 143'e çıkarmış olduk. Bartın'dan da bunun müjdesini bütün Türkiye'ye vermiş olalım. Bu çok basit bir eee konuymuş gibi düşünülebilir. Ancak Boyu devam etmesi gereken bir biyoçeşitlilik zenginliğinin iki tane üçünün de Bartın'da olmuş olması en azından bugün itibariyle bizler açısından son derece mutluluk verici. Ben bu vesileyle tekrar sekiz Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum Bu tohumları alacak sera naylonlarını alacak olan malzemelerini alacak olan çiftçilerimize bol bereketli ürünler diliyorum" diye konuştu.
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