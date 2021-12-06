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ATO Başkanı Baran'a "Sivil Toplum Dostu" beratı - Son Dakika

ATO Başkanı Baran'a "Sivil Toplum Dostu" beratı

06.12.2021 12:58
ATO Başkanı Baran'a "Sivil Toplum Dostu" beratı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı çalışmalardan dolayı "Sivil Toplum Dostu" beratına layık görüldü.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yaptığı çalışmalardan dolayı "Sivil Toplum Dostu" beratına layık görüldü.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla ATO'nun ev sahipliğinde Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP) tarafından düzenlenen törende ATO Başkanı Gürsel Baran, "Sivil Toplum Dostu Beratı"na layık görüldü. Törende konuşan Baran, gönüllülük esasıyla yapılan faaliyetlerin Türk milletinin tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, geçmişte başarılı örneklerin bulunduğunu aktardı. Ahiliğin birlik ve beraberliği, refah ve düzeni sağlayarak, halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda örgütlenmiş en eski sivil toplum yapılanmalarından biri olduğunu ifade eden Baran, günümüzde ticaret ve esnaf odaları gibi yapılanmaların Ahilik geleneğinin bugünkü yansımaları olarak görev üstlendiğini kaydetti. Ankara Ticaret Odası olarak üyelerini çalışmalarının merkezine alarak şehrin gerek ticari ve ekonomik, gerekse sosyal ve kültürel gelişimi için çalıştıklarını anlatan Baran, "Sivil toplum kuruluşları, katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri. Gelişmişlik seviyesinin, çağdaşlığın en önemli göstergesi. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarını da, bu kuruluşlarda gönülleriyle var olan insanları da desteklemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. 5 Aralık Günü'nün hem "Dünya Gönüllüler Günü" hem de Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği "Dünya Kadın Hakları Günü" olduğunu belirten Baran, tüm gönüllülerin ve kadınların gününü kutladı.

Ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve kültürüne, sivil toplum alanında çalışma yapan isim ve sivil toplum kuruluşlarına ödüllerinin verildiği törende Ankara Kent Konseyi (AKK) de ödüle layık görüldü. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Dünya Kadın Hakları Günü olması nedeniyle ödülün AKK Yürütme Kurulu Üyesi ve Fidanlık Mahallesi Muhtarı Cevriye Kaya tarafından alınmasını istedi. Kaya, ödülü TURDER Turizmciler Derneği Başkanı ve aynı zamanda ATO Meclis Üyesi Faruk Elmalı'dan aldı.

ATO Başkan Yardımcısı ve AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kaya'ya yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Cumhuriyetin ilk toplu konut projelerinden olan Fidanlık Mahallesi Muhtarımız Sayın Cevriye Kaya, mahallesinde yaşayan üçüncü yaş grubunun ilaçlarından çocukların aşılarına kadar her konuyu dikkatle takip ederek, büyük bir adanmışlık ve sorumlulukla Türk kadının en değerli temsilcilerinden biri olarak bugün bu ödülü AKK adına alıyor" dedi. - ANKARA

ATO Başkanı Baran'a Sivil Toplum Dostu beratı
ATO Başkanı Baran'a Sivil Toplum Dostu beratı
ATO Başkanı Baran'a Sivil Toplum Dostu beratı
ATO Başkanı Baran'a Sivil Toplum Dostu beratı

Ağrı Sivil Toplum Platformu, Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran'a 'Sivil Toplum Dostu' beratı - Son Dakika Ekonomi


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