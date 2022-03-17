ATO Başkanı Baran: "Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek" - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran: "Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek"

17.03.2022 10:48
ATO Başkanı Baran: "Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, "Ankara'da gerçekleşen Sektörlerarası İşbirliği Forumu ile Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, "Ankara'da gerçekleşen Sektörlerarası İşbirliği Forumu ile Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle ATO Congresium'da gerçekleştirilen "6. Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu 2022"nin açılış törenine katıldı.

Afrika nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan 41 ülkeden 1000 iş insanının katıldığı etkinlikte konuşan Baran, küresel ticaret hacmi içinde yaklaşık yüzde 2'lik yer tutan Afrika kıtasının 1,3 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın ilgisini üzerine çeken önemli bir pazar olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği "Afrika Açılım Politikası" ile kıtayla Türkiye'nin ticari ilişkilerinin geliştiğini kaydeden Baran, ülkenin Afrika politikasının, ekonomik fırsatlardan önce kıtanın kalkınmasını hedefleyen insani yaklaşımla şekillendiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika kıtasına gerçekleştirdiği ziyaretlerin, ikili ilişkileri geliştirerek, iş insanlarına yeni imkanlar sağladığına işaret eden Baran, "Afrika ile ticaretimiz 2003'te 5,4 milyar dolar seviyesinden 2021'de 29,4 milyar dolara yükseldi. Ancak bu yeterli değil. İki ülke arasında belirlediğimiz 75 milyar dolarlık hedefe çok yakın zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ticaret bağı daha da güçlenecek"

Kıtadaki Türk yatırımlarının giderek arttığını belirten Baran, havaalanlarından limanlara, yollardan tünellere kadar birçok yatırımda Türk müteahhitlerinin imzası olduğunu ifade etti.

Afrikalı iş insanlarını Ankara'da konuk etmekten büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden teknolojiye kadar birçok alanda iş görüşmelerinin yapılacağı forumun, KOBİ'ler için Afrika kıtasına ihracat fırsatı oluşturacağını da belirtti. Baran, "Ankara'da gerçekleşen Sektörlerarası İşbirliği Forumu ile Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Forum'un açılışında Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezayi Uçarmak, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Afrika Ticaret Merkezleri Kurucusu Utku Bengisu, Dünya Sektörlerarası İşbirliği Forumu İcra Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdülkadir Develi, CRT Impex Metal Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Ceritbinmez, Kongo Cumhuriyeti Özel Ekonomik Bölgeler Bakanı Emilie Ososo, Mali Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Mahmoud Ould Mohamed, Nijer Girişim Bakanı Ali Bety de konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Afrikalı ve Türk iş insanları arasında ikili iş görüşmeler gerçekleştirildi.

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Afrika, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'Afrika-Ankara ticaret bağı daha da güçlenecek' - Son Dakika


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