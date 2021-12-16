ATO Başkanı Baran: "Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması çok yerine bir adımdır"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması kararının çok doğru ve yerinde olduğunu belirterek, "Asgari ücretin gelir ve damga vergisi dışında bırakılması çok yerinde bir adım oldu. Uzun yıllardan bu yana konuşulan bu konuda irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm kabine üyelerine teşekkür ederiz" dedi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak asgari ücret konusundaki gelişmeleri değerlendirdi. Dünyanın korona virüs salgınının başlamasından bu yana farklı bir yöne evrildiğini ve tahminlerin dışında gelişmeler yaşandığını kaydeden Baran, hammadde fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki bozulma ve kurlardaki dengesizliğin fiyat artışlarını gündeme getirdiğini ve gözleri asgari ücretteki fiyat artışına çevirdiğini söyledi. Asgari ücretin belirlenmesinde, çalışanların refahının korunmasının ve işverenlerin işlerini sürdürebilmelerinin esas olduğunu kaydeden Baran, "İşçi olmadan işveren, işveren olmadan da işçiden söz etmek mümkün değildir" dedi.

Hükümetin asgari ücreti gelir ve damga vergisi dışında bırakarak, yükü işçi ve işverenle birlikte üstlendiğini gösterdiğini kaydeden Baran, şunları söyledi: "Ankara Ticaret Odası olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz gibi asgari ücretin vergi dışında tutulması çok önemli bir gelişmedir. Asgari ücrete uygulanacak bu muafiyetin tüm ücretlere uygulanması kayıtlı çalışmayı koruyacağı gibi işletmelerin devamlılığına da katkı sağlayacak ve hakkaniyetli bir vergileme oluşturacaktır." - ANKARA