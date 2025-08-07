ATO Başkanı Baran: "Bu düzenleme, KOBİ karşılığı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacak" - Son Dakika
Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Bu düzenleme, KOBİ karşılığı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacak"

07.08.2025 14:23
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bilanço sınırının 1 milyar liraya yükseltilmesine ilişkin, "Bu düzenleme, KOBİ karşılığı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacak" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KOBİ'lerin tanımının yeniden düzenlenerek, bilanço sınırının 1 milyar liraya yükseltilmesini değerlendirdi. Baran yaptığı açıklamada, "Ankara Ticaret Odası olarak sıklıkla dile getirdiğimiz ve talep ettiğimiz KOBİ tanımı güncellendi. Mevcut konjonktürde pek çok işletmenin tanım dışı kalmasına yol açan 500 milyon liralık satış hasılatı ve mali bilanço üst sınırı 1 milyar liraya yükseltildi. Reel sektörümüzün taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, ticaretimizin büyüyüp gelişmesine yönelik düzenlemeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimine teşekkür ederiz. Enflasyonist ortamda mevcut rakam pek çok KOBİ'yi tanım dışına çıkarmıştı. KOBİ'lerin ekonomimizdeki yeri tartışmasız çok önemli. Ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99,7'sini KOBİ'ler oluşturuyor. Toplam istihdamın hemen hemen yüzde 70'i, toplam ciromuzun ise yarısı bu işletmelerimiz tarafından sağlanıyor. İhracatçılarımızın neredeyse yüzde 95'i KOBİ statüsündeki işletmeler ve ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ı KOBİ'ler tarafından gerçekleştiriliyor. KOBİ ihracatının son 20 yılına baktığımızda yıllık 20 milyar dolar fazla vererek, dış ticaret dengesine hep olumlu katkı sunduklarını görüyoruz. Bu düzenleme, KOBİ karşılığı işletmelerin daha doğru tasnif edilmesini sağlayacak. Enflasyonla mücadele sürecinden geçiyoruz. Bu dönemde üretimin devamı ve sürdürülebilir maliyetli finansmana erişim çok önemli, çok kıymetli. Bunun için faiz oranlarının düşürülmesi konusunda bankalara çağrıda bulunuyorum. Bankalarımız bu dönemde KOBİ'lerimizi yalnız bırakmamalı, azami destek sunmalı. Doğru zamanda makul faizle verilecek kredi, üretimin, ticaretin, ihracatın ve istihdamın devamlılığına katkı sağlayacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Finans, ankara, Son Dakika

