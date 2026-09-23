ATO Başkanı Baran, COP31 İş Forumu'nda KOBİ'lere finansmanlı yol haritası çağrısı yaptı - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran, COP31 İş Forumu'nda KOBİ'lere finansmanlı yol haritası çağrısı yaptı

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ATO Başkanı Baran, COP31 İş Forumu\'nda KOBİ\'lere finansmanlı yol haritası çağrısı yaptı
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ATO Başkanı Gürsel Baran, New York'taki COP31 İş Forumu'nda iklim hedeflerinde iş dünyasına rol düştüğünü belirtti. Baran, KOBİ'lerin de dahil edildiği finansman destekli bir plan isterken, Antalya'daki COP31'in konuların ele alınması için fırsat sunduğunu kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusu iş dünyası açısından hem etkilendiği hem de etkilediği bir alan. İklim hedeflerinin somut biçimde sonuçlanabilmesi için iş dünyasına önemli görevler düşüyor" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu ve New York İklim Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bloomberg'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen 'COP31 İş Forumu - New York Diyaloğu' toplantısına katıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, COP31 Eylem Gündemi'ne ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği programın açılışında, TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Bloomberg L.P. ve Bloomberg Philanthropies'in kurucusu Michael R. Bloomberg da birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmaları ve sunumun ardından, Bloomberg Televizyon sunucusu Francine Lacqua'nın moderatörlüğünde 'Küresel İş Dünyası Görünümü: Eylemden Uygulamaya' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Genel Sekreteri John W.H. Denton, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Genel Müdürü Makhtar Diop ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç konuşmacı olarak yer aldı.

"KOBİ'lerimizi sürece dahil eden bir yol haritası gerekiyor"

Toplantının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, iklim hedeflerine ulaşmada iş dünyasının rolüne vurgu yaparak, "Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği konusu iş dünyası açısından hem etkilendiği hem de etkilediği bir alan. İklim hedeflerinin somut biçimde sonuçlanabilmesi için iş dünyasına önemli görevler düşüyor. Tabii iş dünyamızın bu görevleri üstlenebilmesi, enerji verimliliğini artırması ve üretim süreçlerine entegre edebilmesi için yeni teknolojilere yatırım yapması şart. Bunun için de KOBİ'lerimizi konuya dahil eden ve finansmanla desteklenen bir yol haritası ortaya konması gerekiyor" dedi.

"COP31 önemli bir fırsat"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in iklim değişikliği başlıklarının kapsamlı biçimde ele alınması açısından önemli bir zemin oluşturacağını kaydeden Baran, "COP31 Antalya toplantılarının bu konuların detaylı bir şekilde ele alınması açısından önemli bir fırsat olduğu kanaatindeyim. Ayrıca TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da COP31 İş Forumu Başkanı olarak küresel düzeyde iş dünyasını harekete geçiriyor olması, iş dünyasının iklim değişikliği konusundaki düzenlemelere küresel düzeyde uyumlanmasının sağlanması açısından çok önemli" dedi.

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak iklim değişikliğine ilişkin gelişmeleri takip etmeye ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
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