ATO Başkanı Baran'dan "Ankara Dersi"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Bilim Üniversitesi'nin, öğrencilerin okudukları şehrin ticaret, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını tanımaları amacıyla gerçekleştirdiği "Ankara" dersine konuşmacı olarak katılarak, Ankara'nın ticaret ve ekonomik hayatı, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile Ankara Ticaret Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü ile çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, Üniversite amfisinde yapıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Harun Meydan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Baran, markalaşma ve coğrafi işaretli ürünler konusunun kentlerin ekonomik gelişimi açısından önemli olduğunu belirterek "Ankaramızın her bir yanında ayrı bir zenginlik var. Başkentimizin coğrafi işaret ve marka değerlerini dünya pazarlarına açmalıyız. Ankara Ticaret Odası olarak bu konunun sıkı takipçisiyiz" dedi.

"Ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak o kadar öncü konumda oluruz"

Türkiye'nin jeopolitik açıdan öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını kaydeden Baran, Ankara'nın coğrafi olarak Türkiye'nin tam ortasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin güçlü coğrafi konumu sayesinde dünyanın tedarik merkezi ve üretim üssü olarak konumlanabileceğini kaydeden Baran, "Türkiye'nin önümüzdeki süreçte dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yerini alacağına inanıyorum. Bir ülkenin gücü ekonomisinden gelir. Ekonomik olarak ne kadar güçlü olursak o kadar öncü konumda oluruz" dedi. Ekonomik gelişimin sürdürülebilmesi için katma değeri yüksek üretim gerçekleştirilmesi ve cari açığın azaltılması için yerli ve milli üretimin artırılması gerektiğini belirten Baran, ülkenin zenginleşmesi için güçlü markalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Konuşmasında Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, "Oda olarak birinci önceliğimiz üyelerimiz. 160 bin üyemizi temsil eden meclis ve komite üyelerimizle birlikte, üyelerimizin ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için çalışıyor ve sorunlarına birlikte çözüm arıyoruz. Pandemi sürecinde sektörlerimizi yakından takip ettik, sıkıntılarına çözüm üretilmesi konusunda katkı sağladık. Finansman ihtiyaçları için Nefes Kredisi'ne imza attık. Halihazırda üyelerimizin gelişimi için paneller, eğitimler düzenliyor, büyükelçiliklerle, kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yaparak üyelerimizin yanında yer alıyoruz" diye konuştu.

"Ne iş yaparsanız yapın fark oluştun"

Ankara Bilim Üniversitesi öğrencileriyle iş hayatındaki deneyim ve tecrübelerini paylaşan Baran, "Bir işe başladığınızda o işi "mış" gibi yapmayın. Ne iş yaparsanız yapın fark oluşturmak zorundasınız. Ben her ne iş yaptıysam dört elle sarıldım" diye konuştu.

Baran, iş hayatına atılmaya hazırlanan gençlere ticari alanda başarılı olmaları için çok çalışmaları ve ülke ekonomisine fayda sağlayacak işlerin paydaşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Gençlerin yaşadıkları ve öğrenim gördükleri kenti tanımalarının çok kıymetli olduğunun altını çizen Baran, Ankara Bilim Üniversitesi'nin hayata geçirdiği bu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Baran, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. - ANKARA