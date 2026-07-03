ATO: Gine yatırımda büyük potansiyel - Son Dakika
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ATO: Gine yatırımda büyük potansiyel

ATO: Gine yatırımda büyük potansiyel
03.07.2026 12:48
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Gine Büyükelçisi ve Oda Başkanı ATO’yu ziyaret etti. Gürsel Baran, Gine’nin madencilik, enerji ve altyapıda yatırım potansiyeli olduğunu, Türk firmalarının tecrübesiyle bu potansiyelin değerlendirilebileceğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Gine madencilik, enerji, altyapı ve ulaştırma başta olmak üzere önemli yatırım potansiyeline sahip bir ülke. Türk firmalarımızın inşaat, altyapı, enerji, gıda işleme, lojistik ve sağlık alanlarında sahip olduğu tecrübe ile bu potansiyelin değerlendirilmesine katkı sunabileceğine inanıyoruz" dedi.

Gine Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ve Gine Ticaret, Sanayi ve Zanaat Odası (CCIAG) Başkanı Mamadou Balde, beraberlerindeki heyetle Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü ve Genel Sekreter Ahmet Güran'ın da yer aldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı. Baran, Türkiye ile Gine arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Gine'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ivme kazandığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirip güçlendirmeyi arzu ettiklerini anlattı. Gine'nin yatırım potansiyeline dikkat çeken Baran, "Gine madencilik, enerji, altyapı ve ulaştırma başta olmak üzere önemli yatırım potansiyeline sahip bir ülke. Türk firmalarımızın inşaat, altyapı, enerji, gıda işleme, lojistik ve sağlık alanlarında sahip olduğu tecrübe ile bu potansiyelin değerlendirilmesine katkı sunabileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Ankara'nın sanayi, teknoloji ve eğitim altyapısına dikkat çeken Baran, ATO olarak Gine ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı ticaret heyetleri ve firmalar arası iş görüşmeleri düzenlemeye hazır olduklarını kaydetti. Baran, "Ankara, savunma sanayii, medikal üretim, organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleriyle güçlü bir üretim ve teknoloji altyapısına sahip. ATO olarak Gine ile karşılıklı iş heyetleri ve firmalar arası ikili iş görüşmeleri düzenlemeye hazırız" dedi.

Gine Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ise, diplomatik misyon olarak iki ülkenin ekonomik aktörlerini bir araya getirmeyi öncelikli görevleri arasında gördüklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda Gine Ticaret, Sanayi ve Zaanaat Odası heyetiyle birlikte Ankara Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükelçi Fofana, "Hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti ile Gine Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmektir" dedi.

Gine Ticaret Sanayi ve Zanaat Odası Başkanı Mamadou Balde de, odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk firmalarının Gine'deki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirten Balde, Gine'de tarım, sanayi, gıda işleme, soğuk zincir ve mesleki eğitim alanlarında iş birliği imkanlarının bulunduğunu dile getirerek, Türk iş dünyasını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti. Balde, "Türkiye'nin Gine'nin potansiyelinden daha fazla pay almasını istiyoruz. Tarım, sanayi bölgeleri, gıda işleme, soğuk zincir ve mesleki eğitim alanlarında önemli iş birliği fırsatları bulunuyor. ATO heyetini Gine'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Konuşmasında vize konusuna da değinen Balde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için iş insanlarının karşılıklı hareketliliğinin kolaylaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Balde, "İş insanlarının hareketliliğini kolaylaştıramazsak ticari ilişkilerimizi istediğimiz seviyeye taşıyamayız. Bu nedenle vize süreçlerinin kolaylaştırılması büyük önem taşıyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gürsel Baran, Madencilik, Diplomasi, Ekonomi, Enerji, Gine, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO: Gine yatırımda büyük potansiyel - Son Dakika

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