ATO Başkanı Baran, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi Açıklaması

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltme kararının, ülkenin borçlanma kapasitesinin ve risk algısının iyileştiğini, yatırımcılar nezdinde güvenin arttığını ortaya koyduğunu belirtti.

Baran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Baran, şunları kaydetti:

"Moody's'in not artırımı kararında, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde uygulanan ekonomik programlar ve reformlar, Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız Sayın Cevdet Yılmaz'ın katkılarıyla ortaya konulan strateji ve planlarla Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek'in uzmanlık ve tecrübesiyle hayata geçirilen finansal disiplin ve maliye politikaları önemli rol oynamıştır."

Ülkenin geleceğine inandıklarını belirten Baran, "Ülkenin borçlanma kapasitesinin ve risk algısının iyileştiğini gösteren bu karar, yatırımcılar nezdinde güvenin arttığını ve daha da artacağını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın, Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını yükselttiğine işaret eden Baran, "Yabancı sermaye ve yatırım girişinin artmasına da katkı sağlayacaktır. Bu gelişmenin kalıcı olması için Türkiye ekonomisinin yatırım ve üretim yapılabilir niteliğinin daha da kuvvetlenmesi, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi, mali disiplinin devamı ve yapısal reformların vazgeçilmeden hayata geçirilmesi önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.