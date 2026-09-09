ATO Başkanı Baran, Şaşmaz’da kadın motor ustası Kuşçu’yu ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde oto mekanik ustası olan Fatma Kuşçu'yu ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaretleri kapsamında kadın oto mekanik ustası Fatma Kuşçu ile bir araya geldi. Kuşçu'nun iş yerinde gerçekleşen ziyarette Baran, Kuşçu ve dükkanda bulunan çalışanlarla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Baran ile Kuşçu arasında sanayi sektöründe kadınların karşılaştığı imkanlar ve kadınların sektörde daha fazla yer almasının önemi üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Baran, motor tamirine eşlik etti

Ziyaret sırasında Baran, Kuşçu'nun yaptığı çalışmaları da yakından inceledi. Motorun başına geçen Baran, Kuşçu ile birlikte araç üzerinde motor tamiri gerçekleştirdi. Kuşçu, yaptığı çalışmalar hakkında Baran'a bilgi verirken, Baran da tamir sürecine eşlik etti.

Baran, sohbet sırasında sanayi sektörünün kadın istihdamı açısından sunduğu imkanlara dikkat çekerek, kadınların yalnızca belirli meslek gruplarında değil, sanayinin farklı alanlarında da aktif şekilde yer almasının önemini vurguladı. Kadın girişimcilerin ve kadın çalışanların desteklenmesinin, çalışma hayatındaki çeşitliliğin artırılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ziyaret, Baran ve Kuşçu'nun sohbetinin ardından hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.