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ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti - Son Dakika

ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti

12.01.2022 13:18
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kızılay ve İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren Oda üyesi işletmeleri ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kızılay ve İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren Oda üyesi işletmeleri ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, söz konusu bölgedeki işletmelerin ticari faaliyetleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentsel düzenleme çalışmalarının ticarete etkileri hakkında bilgi aldı.

Baran, ziyaretlerinin ardından İzmir Caddesi'nde toplanan iş insanlarına hitaben yaptığı konuşmada, ATO olarak üyelerinin komiteler üzerinden aktardığı tüm sorunların çözümüne yönelik faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Ankara'nın ticari, ekonomik ve sosyal gelişimi üzerine çalışmalar yaptıklarını bildiren Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinin canlandırılmasına yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kent merkezinde ticari hayatın canlanmasına yönelik önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarını kaydeden Baran, "Şehrin tarihinden, ruhundan eksiltmeden, ticaretin canlandığı kent merkezleri yaratmak için çalmadık kapı bırakmadık. ATO olarak özellikle Ankara'nın tarihi değere sahip mekanlarındaki ticareti artırmak ve eski iş hacmine ulaştırmakla ilgili gayretin içerisinde de olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti
ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti

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Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran İzmir Caddesi ve Kızılay'daki işletmeleri ziyaret etti - Son Dakika
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