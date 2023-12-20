ATO Başkanı: El konulan poliçeler iptal edildi, sigorta acenteleri mağdur

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) iki sigorta şirketine el koymasının ardından kesilen 120 bin poliçenin tamamının iptal edildiğini belirterek, "Kestikleri poliçe primlerini alamadıkları gibi poliçe düzenledikleri vatandaşların soruları ve tepkilerine maruz kalan sigorta acenteleri mağduriyet yaşıyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Serdar Çankaya ve beraberindeki heyet, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Heyet, Baran'a, SEDDK'nin el koyduğu iki sigorta şirketi nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti aktardı.

Baran, SEDDK tarafından söz konusu firmalara 28 Kasım'da el konulduğu anımsatarak şunları kaydetti:

"SEDDK Başkanı yaptığı açıklamada, her iki şirketin de varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma geldiğini belirtti. Görünen o ki daha fazla sigortalının mağdur olmaması, sektörün itibarının zedelenmemesi için iki şirkete el koyma işlemi kaçınılmaz hale gelmiştir ve atılan bu adım yerindedir. Bundan sonra sürecin sağlıklı işlemesi için, sigortalılar ve acentelerin zarar görmesinin engellenmesi gerekir. El konulan her iki sigorta şirketinden yaptırılmış 120 bin poliçe bulunuyor. Kestikleri poliçe primlerini alamadıkları gibi poliçe düzenledikleri vatandaşların soruları ve tepkilerine maruz kalan sigorta acenteleri mağduriyet yaşıyor."

Baran, iade edilecek primlerin yarısı için indirim kuponu tanınacağını ifade ederek, yeniden sigorta yaptırmayacak olan müşterilerin bu konuları nasıl değerlendireceği konusunun açığa kavuşmadığını bildirdi.

Şirketlere el konulduğu süreçte aracı hasar gören ve tamirhaneye çekilen 8 binin üzerinde sigortalı bulunduğunu vurgulayan Baran, sigortalılar ve acentelerin yanı sıra otomobil bakım onarım servislerinin de mağdur olduklarını dile getirdi.

Acentelerin yeni poliçe düzenlemek isteyen sigortalıya hasarsızlık indirimi uygulayamadığını, bu nedenle yüksek fiyatların konuşulduğunu belirten Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Acenteler de sigortalılar da zor durumda. Sigorta şirketlerine el koyma sürecinin doğru yönetilmesi, sektörde güven ortamının devamı açısından önem taşıyor. SEDDK, hem sigortalıların hem de sigorta acentelerinin soru işaretlerini cevaplayan bir açıklama yaparak, mağduriyetleri önleyen ve gideren bir yaklaşım sergilemelidir."