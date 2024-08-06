ATO Başkanı Gürsel Baran, Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i kutladı - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i kutladı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Milli Sporcu Yusuf Dikeç\'i kutladı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık dalında temsil eden ve gümüş madalya kazanan Milli Sporcu Yusuf Dikeç ile bir araya geldi. Baran, Dikeç'i kutlayarak, Türk sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

06.08.2024 10:49
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Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık dalında temsil eden ve gümüş madalya kazanan Milli Sporcu Yusuf Dikeç ile bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi atıcılık spor dalında temsil eden ve gümüş madalya kazanan Milli Sporcu Yusuf Dikeç ve antrenörü Osman Erdinç Bilgili'yi konuk etti. Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleşen görüşmede ATO Başkanı Baran, 10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan ile birlikte ikinci olan Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i kutlayarak, "Paris 2024 Olimpiyatlarından ülkemize gümüş madalya ile dönen sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin, spor müsabakalarında ülkeyi temsil eden milli sporcuların her türlü başarısına çok sevindiğini belirten Baran, "Spor alanında dünyada hak ettiğimiz yere doğru ilerliyoruz. Uluslararası müsabakalardan ve en son da olimpiyat oyunlarından güzel haberler gelmeye başladı. Bayrağımızı Olimpiyat Oyunları'nda dalgalandıran sporcularımızın başarısı ülke olarak hepimizin moralini yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası arenada başarı sağlayan sporcuların, genç sporculara iyi örnek teşkil ettiğini de kaydeden Baran, "Ortaya koyduğunuz bu başarı, Türk sporcusunun kendine olan güveninin yükselmesine büyük katkı sağlıyor. Genç sporcularımız da bu başarıların üzerine koyarak ülkemize yeni sevinçler yaşatacaktır" diye konuştu.

Milli Sporcu Yusuf Dikeç ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ay yıldızlı bayrağı altında 2024 Paris Dünya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Sabrettik ve çok çalıştık, çok çalışınca da gümüş madalyayı kazandık" açıklamasında bulundu. Atıcılık hayatında 5'i Dünya ve 4'ü Avrupa Şampiyonası madalyaları olmak üzere uluslararası müsabakalardan 45 madalya aldığını kaydeden Dikeç, Olimpiyat Oyunları'ndan önce disiplinli bir şekilde günlük antrenman yaptığını, yaşanan aksiliklere rağmen antrenman yapmayı hep sürdürdüğünü anlattı. Dikeç, başarının bir ekip işi olduğunu ve kazandığı başarıda, antrenman yaptığı poligonu açan görevliden, antrenörüne kadar pek çok kişinin payı olduğunu da dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, Milli Sporcu Yusuf Dikeç'i kutladı - Son Dakika

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