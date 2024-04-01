ATO Başkanı Gürsel Baran: Seçim sonuçları vatana ve millete hayırlı olsun

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin demokratik olgunlukla gerçekleştiğini ve milletin iradesini sandığa yansıttığını belirterek, "Seçim sonuçları vatana ve millete hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirerek enflasyon başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor" dedi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin huzur ve sükünet içerisinde, demokratik olgunlukta gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Milletimiz sandığa giderek, mahallesini, ilçesini, şehrini yönetecek kişileri belirledi. Şehirlerin gelişip kalkınmasında yerel yöneticilerin rolü çok büyük. Bugünden itibaren önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu sürenin hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için çok iyi değerlendirilmesi şart. Enflasyon, cari açık ve mesleki eğitim başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.
"Ankara için çalışma vakti"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları'nı da tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen Baran, "Ankara Büyükşehir ve ilçelerimizde seçilen Belediye Başkanlarımızı yürekten kutluyor, Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › ATO Başkanı Gürsel Baran: Seçim sonuçları vatana ve millete hayırlı olsun - Son Dakika
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
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