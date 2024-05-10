ATO Başkanı: Yerel zincir marketler yerel ekonomiyi canlı tutuyor

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerel zincirlerin perakende sektörünün bel kemiği, ekonominin temel taşıyıcısı durumunda olduğunu belirterek, "Yerel zincir marketler, yerel ekonomiyi canlı tutuyor, yerel istihdama katkı sağlıyor" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ile Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nin (PERDER) Hilton Garden Inn GİMAT'ta düzenlediği "'Zincirler Buluşuyor Ankara' etkinliğinin açılış programına katıldı. Baran, açılışta yaptığı konuşmada perakende sektörünün tüketicilere sağladığı faydalar, istihdam ve ticaret hacmiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de lokomotif sektörler arasında yer aldığını söyledi. Perakende sektör içerisinde yerel zincir marketlerin bulundukları yerlerde yüzlerce mağazaları ile yerel ekonomiyi canlı tuttuklarını, o bölge insanına istihdam sağladıklarını anlatan Baran, "Yerel ekonomiye bu denli önemli katkı sağladıkları halde yerel zincir marketlerin sektör genelinde paylarının yüzde 23'ten yüzde 9'a gerilediği görülüyor. Rekabet şartlarının çetinliği nedeniyle tablo böyle olabilir. Bu noktada Perakende Yasası'nı çok önemsiyoruz. Bu yasanın çıkması perakende sektörünün sorunlarının çözümü noktasında önemli görev üstlenecek" diye konuştu.

Programın ardından etkinlik çerçevesinde açılan stantları Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte ziyaret eden Baran'a, aynı zamanda ATO Meclis Üyesi de olan PERDER Ankara Başkanı Ramazan Gülhan ve Başkan Yardımcısı ve ATO Meclis Üyesi Recai Kesimal ve Başkan Yardımcısı Mustafa Altunbilek ile ATO Meclis Üyesi Derya Filiz Dalga eşlik etti. - ANKARA