ATO'dan perakende sektörünün nitelikli iş gücüne katkı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, perakende sektörü çalışanlarına yönelik düzenledikleri eğitimlerle, satış elemanlarının mesleki kabiliyetlerini geliştirmeyi ve üyelerinin satışlarına ivme kazandırarak iş hacimlerini artırmalarını hedeflediklerini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO üyelerinin ve çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen iki günlük Perakende Alanı Satış Teknikleri Eğitimi'nin açılış programı Baran'ın katılımıyla yapıldı.

Baran burada yaptığı konuşmada, ATO olarak öncelikli hedeflerinin üyelerinin işlerini büyütmesine destek sağlamak olduğunu belirterek, bu doğrultuda, tercih edilen alanların meslek haline gelmesi ve nitelikli iş gücüne katkı sağlamak için eğitimler gerçekleştirdiklerini anlattı. Baran, "Eğitimlerle mesleği belgeli hale getirerek, perakende sektöründeki satış elemanlarının mesleki kabiliyetlerini artırmayı, kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı ve üyelerimizin satışlarının olumlu yönde ivme kazanmasıyla iş hacimlerini artırmalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İş hayatında verimliliğin önemine dikkati çeken Baran, "Yaptığınız işi severek, tam kapasiteyle gerçekleştirmeniz ekonomimizi kalkındırmak demektir. Bu eğitimlerle hem kendinize katkı hem de iş yerinize katma değer kazandırmış oluyorsunuz." ifadesini kullandı.

Eğitmen Cem Küçüktepepınar tarafından verilen eğitimi başarıyla tamamlayanlar katılım belgesi alma ve ATO İDEA Mesleki Yeterlilik Merkezi'nin belgelendirme yetkisinde bulunan satış ve pazarlama alanlarındaki sınava ATO teminatıyla girme hakkı kazanmış olacak.