ATO'nun Ankara için ihracatçı firma hedefi 10 bin - Son Dakika
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ATO'nun Ankara için ihracatçı firma hedefi 10 bin

02.03.2022 10:41
ATO'nun Ankara için ihracatçı firma hedefi 10 bin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ihracatın ülkede ekonomik faaliyetlerin canlanması, üretim ve istihdamın artması açısından önemine dikkati çekerek, "Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Ankara'da ihracatçı firma sayımızın 10 bin olmasını hedefliyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ihracatın ülkede ekonomik faaliyetlerin canlanması, üretim ve istihdamın artması açısından önemine dikkati çekerek, " Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Ankara'da ihracatçı firma sayımızın 10 bin olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO'nun Global Enerji Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği "İhracat Seferberliği Projesi"nin açılış programına katıldı.

Baran, Oda'da gerçekleştirilen etkinlikte, ihracatın, ülkede ekonomik faaliyetlerin canlanması, üretim ve istihdamın artması açısından önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik modelin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla büyümeyi hedeflediğini belirten Baran, "ATO olarak, Cumhurbaşkanı'mızın sürdürülebilir büyümeyi sağlayan, üreten, istihdam oluşturan, dış ticaret fazlası veren ülke vizyonuna, ihracatta ikinci kez seferberlik başlatarak tam destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

"Eğitim ve desteklerle 1000 üye e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale geldi"

Baran, Oda olarak ilk ihracat seferberliğini Kovid-19 salgını sürecinde 2020 Ekim'de "e-Ticaret ve e-İhracat Seferberliği" adıyla başlattıklarını, bu kapsamda verdikleri eğitim ve desteklerle ATO'nun yaklaşık 1000 üyesini e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirdiklerini bildirdi.

Türkiye genelinde 96 bin firmanın dünyanın 200 ülkesine ihracat yaptığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'da bu sayı yaklaşık 7 bin 300. Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Ankara'da ihracatçı firma sayımızın 10 bin olmasını hedefliyoruz. İhracatı geliştirmeye yönelik eğitim ve projeler önemli. Şehrimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin ihracatının yapılması, kentimiz ve ülkemiz açısından kıymetli. Özellikle katma değerli ihracat, cari açığın azalmasında avantaj sağlayabilecek bir alan. Türkiye, lojistik, iş gücü ve ham madde açısından dünyadaki en avantajlı bölgelerden biri. 28 trilyon dolarlık küresel ticarette yaklaşık yüzde 2'lik paya sahibiz. Doğru eğitim ve yönlendirmelerle bu oranı daha yukarıya çıkarabiliriz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO'nun Ankara için ihracatçı firma hedefi 10 bin - Son Dakika


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