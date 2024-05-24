ATO\'nun düzenlediği panelde inşaat sektörü sorunları ele alındı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi ve 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi'nin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi iş birliğiyle düzenlediği "Sektör Paydaşları Konuşuyor" paneller dizisinin ilki, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla yapıldı.

ATO ev sahipliğinde gerçekleşen panelde, sektörün yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri, konusunda uzman panelistlerce detaylı olarak ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Derya Başyılmaz, ATO 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Mertoğlu panel açılışında birer konuşma yaptı. Programa, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İlik, Ali İhsan Güçlü ve Ali Yıldız, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Sarı, ATO'nun 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi ve 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri ile TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Dünyada Türk müteahhitlerin izi var

Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyada en önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Baran, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye'nin dünyada Çin'in ardından ikinci sırada geldiğini söyledi. Baran, "İnşaat sektörü, ekonomimiz için lokomotif bir sektör. 2003 yılından bu yana Türkiye'nin ortalama büyüme hızı yaklaşık yüzde 5,40 düzeyinde iken, inşaat sektörünün, aralarda ivme kaybettiği dönemlere rağmen, ortalaması yüzde 6'nın altına inmedi. Gayrisafi Yurt İçi Hasılamızda önemli paya sahip, gerek yurt içi gerekse yurt dışı projeleriyle, ülkemizin kalkınmasında öncü rol üstleniyor. Bu alanda dünyadaki en önemli ülkelerden biri durumundayız. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türk müteahhitlerin izi var" dedi.

Baran, 1980'lerden itibaren sektörde faaliyet gösteren işletme sayılarında artış yaşandığını kaydeden Baran, inşaat sektörünün yaşadığı sorun ve zorlukların çözüme kavuşturulması açısından planlamanın önemine de dikkati çekti. Baran, "İnşaat sektöründe planlamaya ihtiyaç var" diye konuştu.

Panelin ikincisi Haziran'da

Açılış konuşmalarının ardından ATO Başkanı Baran, katılımcılara plaket takdim etti.

Panel, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şeyda Emekçi'nin moderatörlüğü, ATO Meclis Üyesi Mücahit Şentürk, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ragıp Güneş Gökçek, Şehir Plancısı Musa Özalp, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Taş Gökdoğan ve Saltuk Furkan Topçu ile Şehir Plancısı Dr. Kadir Hakan Yazar'ın katılımı ile gerçekleşirken; sektörün sorunları ve çözüm önerileri detaylı olarak ele alındı.

Paneller dizisinin ikincisi yine ATO ev sahipliğinde, Haziran Ayı içinde gerçekleştirilecek. - ANKARA