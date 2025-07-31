ATO, TSE Kalite Belgesi'ni Yeniden Aldı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) belgelendirme denetimini başarıyla tamamladı ve yeniden "TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, "TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ni, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran'a takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, belgenin, ATO'nun üyelerine sunduğu hizmetlerde kaliteyi en üst seviyede tutma ve sürekli iyileştirme prensibine bağlılığının somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Belgenin 3 yıl boyunca geçerli olacağını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Kalite yolculuğumuzu her geçen gün daha da geliştirerek, güçlendiriyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir kalite yönetim sistemini geleceğe taşırken kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmetler sunmaya devam etmek. TSE'nin her yıl gerçekleştireceği gözetim denetimleri aracılığıyla sistemlerimizi daha da geliştireceğiz. Süreçlerimizi mükemmelleştirecek ve sonuç olarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."